Android 11 è stato lanciato da Google ormai da qualche mese in versione stabile e sono già diversi i modelli di smartphone ad averlo ricevuto. Ovviamente la distribuzione da parte dei produttori di “terze parti” non è ancora terminata e sono moltissimi i dispositivi che riceveranno Android 11 nelle prossime settimane o mesi: andiamo a fare un bel riepilogo e vediamo gli smartphone che hanno ricevuto o che riceveranno Android 11.

Quali smartphone hanno ricevuto o riceveranno Android 11

Android 11 si è fatto vedere per la prima volta nel febbraio 2020, con un po’ di anticipo rispetto a quanto previsto. Google è partita con una Developer Preview, come fatto altre volte, mentre i mesi estivi sono stati il teatro giusto per le versioni beta: il rilascio di Android 11 stabile per i Google Pixel è avvenuto a partire dall’8 settembre 2020, e nel corso dei mesi sono diversi i modelli ad averlo ricevuto insieme alle nuove personalizzazioni dei produttori (come One UI 3.0, e MIUI 12).

Gli smartphone nella lista a seguire hanno già ricevuto Android 11, fanno parte di roadmap di aggiornamento diramate dagli stessi produttori oppure sono stati scelti dalla redazione come papabili per la ricezione dell’update in base alle informazioni diffuse e ai precedenti degli anni scorsi. In alcuni casi potete anche trovare tempistiche indicative sul periodo di rilascio dell’aggiornamento ad Android 11, da prendere con la dovuta cautela.

Ovviamente non è sicuro al 100% che uno smartphone nominato qui sotto riceverà Android 11: in alcuni casi le aziende non si sono ancora pronunciate e comunque potrebbero cambiare idea per problemi nello sviluppo.

Android 11 su Google Pixel

Android 11 su Samsung Galaxy con One UI 3.0

Android 11 su Huawei con EMUI 11

Piccola premessa: le prime versioni di EMUI 11 per gli smartphone Huawei sono ancora basate su Android 10, e la distribuzione di Android 11 avverrà in un secondo momento. Le tempistiche qui di seguito sono quelle indicate da Huawei stessa per quanto riguarda EMUI 11.

Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+ – dicembre 2020

Huawei Mate 30 Pro – dicembre 2020

Huawei Mate Xs – Q1 2021

Huawei P30, P30 Pro, P30 Pro New Edition – Q1 2021

Huawei Mate 20 Pro, Mate 20, Porsche Design Mate 20 RS – Q1 2021

Huawei Mate 20 X, Mate 20 X 5G – Q1 2021

Huawei Nova 5T – Q1 2021

Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE

Huawei Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE

Huawei Nova 5 Pro

Android 11 su Xiaomi, Redmi e POCO con MIUI 12

Android 11 su OnePlus con OxygenOS 11

OnePlus 8T – Android 11 nativo

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro – aggiornati

OnePlus 7T e 7T Pro – Q1 2021

OnePlus 7 e 7 Pro – Q1 2021

OnePlus 6 e 6T – Q1 2021

OnePlus Nord

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N100

Android 11 su OPPO con ColorOS 11

OPPO Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Lamborghini Edition – dicembre 2020

OPPO Ace2 – dicembre 2020

OPPO Reno4 e Reno4 Pro 5G – dicembre 2020

OPPO Reno Ace e Ace Gundam Edition – dicembre 2020

OPPO Reno4 SE 5G – dicembre 2020

OPPO Reno3 5G Vitality Edition, Reno3 Pro 5G – dicembre 2020

OPPO Reno Barcelona Custom Edition – dicembre 2020

OPPO K7 – dicembre 2020

OPPO Reno 10x Zoom – dicembre 2020

OPPO Reno3 5G – Q1 2021

OPPO Reno2, Reno2 Z – Q1 2021

OPPO A92s – Q1 2021

OPPO K5 – Q1 2021

OPPO A72 5G – Q1 2021

OPPO A52 – Q1 2021

OPPO A91 – Q1 2021

OPPO Reno – Q2 2021

OPPO Reno Z – Q2 2021

OPPO A11 e A11x – Q2 2021

OPPO A9 e A9x – Q2 2021

OPPO Reno Inspiration Edition – Q2 2021

Android 11 su LG con LG UX

Android 11 su Nokia

Nokia 8.3 5G – Q3 2020

Nokia 8.1 – Q3 2020

Nokia 5.3 – Q3 2020

Nokia 2.2 – Q3 2020

Nokia 4.2 – Q1 2021

Nokia 3.4 – Q1 2021

Nokia 2.4 – Q1 2021

Nokia 2.3 – Q1 2021

Nokia 1.3 – Q1 2021

Nokia 7.2 – Q2 2021

Nokia 6.2 – Q2 2021

Nokia 3.2 – Q2 2021

Android 11 su HONOR con EMUI 11 o Magic UI 4

HONOR 30, 30 Pro e 30 Pro+

HONOR 30S

HONOR 30 Youth Edition, HONOR 30 Lite

HONOR View30, V30

HONOR View30 Pro, V30 Pro

HONOR View20, V20

HONOR 20, 20 Pro, 20S

HONOR Magic 2

HONOR X10, X10 Max

HONOR Play 4, Play 4 Pro

HONOR 9X Pro

Android 11 su Sony

Sony Xperia 1 II – aggiornato a partire da Taiwan

Sony Xperia 5 II – fine gennaio 2021

Sony Xperia 10 II – fine gennaio 2021

Sony Xperia 1 – febbraio 2021

Sony Xperia 5 – febbraio 2021

Android 11 su ASUS

Android 11 su Motorola con My UX

Motorola Razr e Razr 5G

Motorola Moto G Stylus e G Stylus (2021)

Motorola Moto G 5G e Moto G 5G Plus

Motorola Moto G9 Play, Moto G9 Plus, Moto G9 Power

Motorola Edge ed Edge+

Motorola Moto E7 ed E7 Plus

Motorola One Fusion e Fusion+

Motorola One Vision, One Action, One Hyper

Android 11 su HTC

Non è semplice capire quali smartphone HTC riceveranno Android 11 viste le difficoltà che purtroppo sta affrontando l’azienda taiwanese e la mancanza di indicazioni. L’aggiornamento dovrebbe comunque arrivare per gli ultimi modelli lanciati, come:

Android 11 su Realme con Realme UI 2.0

Realme X50 Pro 5G – aggiornato

Realme X50 5G

Realme X7 e X7 Pro

Realme X3 e X3 Super Zoom

Realme X2 Pro

Android 11 su Vivo

Vivo X51 5G – aggiornato

Vivo Y70 – Q3 2020

Vivo Y20s – Q3 2020

Vivo Y11s – Q3 2020

Questi dunque gli smartphone che hanno ricevuto, stanno per ricevere o che riceveranno Android 11 in questi mesi. Avete trovato il vostro modello nella lista? Siete contenti o delusi? Fateci sapere la vostra sull’aggiornamento nel solito box qui di seguito.

