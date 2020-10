MIUI 12 stabile in roll out: ecco quali Xiaomi, POCO e Redmi la stanno ricevendo

La MIUI 12 non è esattamente fresca di annuncio: la sua presentazione da parte di Xiaomi risale allo scorso mese di maggio, tuttavia adesso si sta diffondendo in versione stabile e si appresta a raggiungere numerosi modelli a marchio Xiaomi, POCO e Redmi.

Se da una parte le indiscrezioni in merito alla futura MIUI 13 sono già iniziate, dall’altra è arrivato il momento di fare il punto su una questione ripresa giusto qualche giorno fa: quella della diffusione della MIUI 12 in versione stabile.

Il produttore cinese, infatti, ha dato il via al roll out dell’aggiornamento per numerosi modelli della serie Mi, così come per device a marchio Redmi e POCO. La prima ondata di update risale allo scorso mese di luglio, mentre il secondo gruppo di smartphone ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad agosto.

Senza ulteriori indugi, immergiamoci nelle liste degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto o stanno ricevendo in questo momento la MIUI 12 stable e di quelli che invece dovranno pazientare ancora un po’.

MIUI 12 stabile: i primi smartphone aggiornati

Ecco i primi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO destinatari della MIUI 12 stabile:

MIUI 12 stabile: gli smartphone che si stanno aggiornando adesso

Xiaomi ha completato ad agosto l’aggiornamento per la serie Redmi Note 8, Redmi 6 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S e Mi Note 10. Adesso, invece, è il turno di:

Insomma, se possedete uno dei modelli appena elencati e non avete ancora ricevuto il major update, una rapida verifica manuale di disponibilità mediante le impostazioni di sistema non sarebbe una cattiva idea.

Vi avevamo già segnalato la lista completa degli smartphone supportati, che dunque riceveranno sicuramente la MIUI 12, in sede di lancio, nel frattempo ovviamente si sono aggiunti all’elenco i nuovi modelli presentati e arrivati sul mercato, come i nuovissimi Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, ma anche l’economico POCO X3 NFC. Questo senza dimenticare che, come al solito, Xiaomi rilascia prima gli aggiornamenti per la versione cinese della propria ROM e solo dopo un’attesa più lunga li porta sulla scena internazionale.

Per tutte le novità della MIUI 12, vi rimandiamo al nostro video dedicato: