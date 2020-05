Sono passate solo poche settimane dalla presentazione della versione cinese di MIUI 12 e oggi Xiaomi ha lanciato, come annunciato nei giorni scorsi, la versione globale della più recente versione di MIUI, l’interfaccia che accomuna quasi tutti i propri smartphone.

Ritroviamo in larga parte le novità annunciate per la versione cinese, con alcune inevitabili differenze, sia dal punto di vista delle applicazioni sia dal punto di vista estetico. Ci riferiamo in particolare al font utilizzato nella ROM cinese, che ricorda molto da vicino quello utilizzato da Google e che ancora una volta non è presente nella ROM internazionale.

Le novità di MIUI 12

Ritroviamo il nuovo centro di controllo, palesemente inspirato a quello di iPhone, nuove icone con la possibilità di scegliere la curvatura degli spigoli, e in generale un refresh completo delle principali applicazioni. Maggiori dettagli per quanto riguarda la batteria, o l’occupazione della memoria interna, con schermate molto più curate dal punto di vista grafico.

Migliorate le animazioni di sistema, ora ancora più fluide e curate, che includono anche speciali animazioni per l’apertura e la chiusura delle app Xiaomi, per un effetto complessivo davvero coinvolgente. Sono presenti i due fantastici sfondi animati, ognuno con tre varianti, dedicati alla Terra e a Marte, che possono essere utilizzati anche nella modalità Always On Display e nella schermata di sblocco per una perfetta integrazione del sistema.

È possibile proiettare il contenuto delle principali app sulla TV, con la possibilità di mantenere comunque nascoste le notifiche, e selezionare con precisione cosa proiettare. Arrivano le finestre galleggianti, che permettono di gestire al volo le notifiche, aprendole in una piccola finestra che può essere spostata o minimizzata, e chiusa quando l’interazione è terminata.

È inoltre possibile minimizzare un’applicazione, ad esempio un gioco che si sta aggiornando, e aprire altre applicazioni per continuare a essere produttivi. Con Ultra Battery Saver è possibile continuare a utilizzare lo smartphone anche quando la batteria scende al 5%, e la nuova Dark Mode ora si applica anche alle app di terze parti. Arriva in maniera stabile l’App Drawer, già visto anche su MIUI 11 attraverso alcuni recenti aggiornamenti.

Per gli amanti delle personalizzazioni sono stati ricreati i migliori temi a partire dal 2010, e sono tutti disponibili gratuitamente attraverso lo Store, da qualche mese di nuovo disponibile in Italia. Particolare attenzione è stata posta alla privacy, con una gestione rinnovata dei permessi, che permette di controllare esattamente cosa sta succedendo e le app che cercano di accedere agli strumenti più sensibili, come fotocamera e microfono.

Sono state integrate molte delle novità viste su Android 10, con la possibilità di concedere i permessi in maniera più selettiva, soprattutto quelli che richiedono l’accesso alla posizione e alle app che operano in background.

Dispositivi supportati

Sono cinque i dispositivi che riceveranno per primi, entro la fine di giugno, la nuova MIUI 12: Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 e Redmi K20 Pro. A seguire invece tutti gli altri modelli che includono: Redmi Note 7/7Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, POCO F1, Mi 10/10 Pro, POCO F2 Pro, POCO X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7s, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Mi Note 10 Lite.

A partire dalla prossima settimana partirà invece la fase beta, anche se i primi beta tester per i cinque modelli indicati sono già stati selezionati e stanno iniziando a ricevere la ROM proprio in queste ore.