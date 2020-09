Sebbene non tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi abbiano ancora ricevuto l’interfaccia MIUI 12, il team di sviluppatori del colosso cinese sta lavorando duramente alla prossima versione, ossia MIUI 13.

Stando alle indiscrezioni ed anche in base alle abitudini dell’azienda, MIUI 13 dovrebbe essere rilasciata intorno alla metà del 2021 ma un primo brevissimo video dell’interfaccia nelle scorse ore è apparso sul Web, mostrandoci quello che dovrebbe essere il nuovo menu di spegnimento (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Probabilmente nelle prossime settimane in Rete emergeranno altre funzionalità della nuova interfaccia di Xiaomi, che potrebbe essere presentata ufficialmente alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo.

MIUI 13 sbarcherà su tanti smartphone

E se vi state chiedendo quali smartphone riceveranno la MIUI 13, in Rete circola già un elenco preliminare, non ufficiale e certamente soggetto a modifiche (per esempio, manca la serie Redmi 9):

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Mix 2

Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro

Redmi K20, Redmi K20 Pro

Redmi 8, Redmi 8A

Redmi 7A

Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A

Redmi 5, Redmi 5A

Redmi 4

Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 4

Redmi Y1, Redmi Y1 Lite

Redmi Y2

POCO F1

POCO X2

Considerato che mancano smartphone recenti e popolari e sono invece presenti modelli piuttosto datati, è un elenco da prendere con le pinze.