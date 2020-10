Mentre le MIUI 12 nelle scorse settimane ha trovato spazio in alcuni smartphone, sono ancora diversi i terminali che sono in attesa di ricevere le tante novità che Xiaomi ha aggiunto all’interno della sua ultima personalizzazione di Android. Fra questi compaiono evidentemente anche diversi device Redmi, di cui un rumor di qualche ora fa rilancia le probabili date di arrivo.

Ottobre potrebbe essere il mese giusto

I terminali in questione, Redmi 9, Redmi 8, Redmi 7, Redmi 6, Redmi Note 8, Redmi Note 7, dovrebbero ricevere il tanto atteso update durante il mese di ottobre, e più specificamente in queste date:

Redmi Note 8 e Redmi Note 7 entro il 10 ottobre ;

; Redmi 9 Prime e POCO M2 entro il 15 ottobre ;

; Redmi 8 entro il 22 ottobre ;

; Redmi 7 entro il 25 ottobre ;

; Redmi 6 entro il 30 ottobre.

Le date sopracitate sono state condivise all’interno di un gruppo Telegram indiano che ruota proprio attorno al rilascio della MIUI 12. Questo ci porta evidentemente a prendere le seguenti informazioni con le dovute precauzioni, del resto non si tratta di una nota ufficiale rilasciata da Xiaomi.

In più, trattandosi di date verosimilmente relative al mercato indiano, è molto probabile che, nel caso in cui dovessero rivelarsi veritiere, non rappresenterebbero comunque le date di arrivo nel nostro Paese. Vi faremo sapere non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.