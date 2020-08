Mentre ci avviciniamo alla conclusione di un’altra settimana, una miriade di dispositivi Android, tra smartphone e tablet, dei marchi più disparati – Nokia, ASUS, Xiaomi, Huawei, ma anche Sony, Realme e persino Amazon – sta ricevendo dei nuovi aggiornamenti software.

Dal momento che gli update di oggi sono particolarmente numerosi, senza ulteriori indugi andiamo a scoprire quali novità portano in dote.

Nokia 9 PureView, Nokia 8.1, Nokia 3.2, Nokia 2.3: le novità degli aggiornamenti

Partiamo subito dal nutrito gruppetto di smartphone Nokia protagonisti degli aggiornamenti odierni, formato da Nokia 9 PureView, Nokia 8.1, Nokia 3.2, Nokia 2.3.

Ad accomunare tutti questi update è la presenza delle più recenti patch di sicurezza del sistema operativo Android, vale a dire quelle relative al mese di agosto 2020.

Nokia 8.1 ha iniziato ad aggiornarsi a partire dall’Egitto e sta ricevendo un pacchetto OTA da soli 32,30 MB, che non contiene altre novità.

Più corposo l’aggiornamento in arrivo su Nokia 2.3: il roll out è iniziato dal Bangladesh, il file OTA in arrivo pesa 136 MB e si segnala per la presenza di una nuova build di Android 10 e porta miglioramenti per la UI e una migliorata stabilità di sistema.

Nel caso di Nokia 9 PureView il roll out è già più esteso: tocca India, Vietnam e Germania. Niente di nuovo da segnalare, comunque, per un file OTA da appena 32,85 MB.

Ancora più striminzito il pacchetto OTA che sta arrivando, a partire dal mercato indiano, su Nokia 3.2: appena 15,59 MB.

Insomma, patch di sicurezza di agosto per tutti e una build nuova di Android 10 per Nokia 2.3, that’s it.

ASUS ROG Phone 3 e ASUS ZenFone 6: le novità degli aggiornamenti

Passiamo alle vicende di casa ASUS, che vedono coinvolti il nuovissimo gamingphone ASUS ROG Phone 3 (ecco la nostra recensione) e il sempre valido ASUS ZenFone 6, prossimo ad avere un successore.

ASUS ROG Phone 3 è fresco di lancio, ma sta già ricevendo il suo secondo aggiornamento software, dopo il primo che aveva introdotto le patch di sicurezza di luglio 2020 e risolto alcuni fastidiosi bug di gioventù. Anche questa volta ci sono numerosi miglioramenti da segnalare. La nuova build 17.0823.2007.47 è destinata al modello global, ecco il changelog completo:

Aggiunta l’opzione “Quick launch camera” nelle Impostazioni di Sistema > Avanzate

Aggiunta la funzione “Navigation blocking” per Game Genie, che disattiva temporaneamente le gesture di sistema per evitare tocchi accidentali nei giochi

Migliorato il multi-touch quando tre o più dita toccano contemporaneamente lo schermo nei giochi

Fix di un problema di scarsa reattività del multi-touch in PUBG

ASUS ZenFone 6 vede più da vicino Android 11: la prima versione beta del major update richiede come pre-requisiti la versione software stabile più recente di Android 10 (17.1810.2008.171) e che il bootloader non sia stato sbloccato (“Didn’t unlock the device before“). Qualche giorno fa nelle Impostazioni di sistema è comparsa la voce inedita “Enroll in the Beta Test Program“, che al momento è l’unica strada percorribile per essere tra i primi tester.

Il reclutamento proseguirà fino al 4 settembre, tuttavia ASUS non ha reso noto il numero di posti disponibili, che solitamente per le prime versioni non sono molti. Il 9 settembre ASUS pubblicherà l’esito del reclutamento e gli utenti selezionati riceveranno una conferma via email, oltre ad avere accesso ad una sezione riservata del forum ASUS ZenTalk per pubblicare feedback e segnalare bug.

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro, P20/P20 Pro: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone Huawei coinvolti negli update odierni sono quattro: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 e Huawei P20 Pro.

I primi due, Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, stanno ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2020 (ad alcuni utenti stanno arrivando insieme a quelle di luglio). In entrambi i casi la base è EMUI 10.1, la nuova build è la 10.1.0.298 e il pacchetto OTA pesa 125 MB.

Huawei P20 e Huawei P20 Pro, dal canto loro, stanno ricevendo in Europa le patch di sicurezza di luglio 2020 e la base è la EMUI 10 (la build precisa è la 10.0.0.171).

Sony Xperia 1 II, Sony Xperia 10/Xperia 10 Plus: le novità degli aggiornamenti

Avanti il prossimo, tocca adesso a Sony, che partecipa agli aggiornamenti di oggi con tre smartphone: il nuovo top di gamma Sony Xperia 1 II (la nostra recensione) e i medi di gamma dello scorso anno Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus. Tutti e tre i device stanno ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2020.

In particolare, Sony Xperia 1 II riceve la build 58.0.A.3.132, mentre Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus passano alla 53.1.A.3.57. I successori di questi ultimi due sono ancora in attesa. Negli scorsi giorni, inoltre, Sony Xperia L3 (54.0.A.6.50) e Xperia XA2 Plus (50.2.A.3.65) hanno ricevuto le patch di luglio 2020.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro: le novità dell’aggiornamento

L’unico update in roll out in casa Xiaomi in questo momento riguarda uno smartphone non esattamente nuovissimo: Redmi Note 6 Pro sta ricevendo la MIUI 11.0.5.0 Global Stable (build V11.0.5.0.PEKMIXM), con base Android 10.

Il changelog non menziona novità di sorta, oltre alle classiche ottimizzazioni varie.

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro: supporto MEMC in arrivo?

Rimanendo in casa Xiaomi, c’è una voce che riguarda i top di gamma Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: secondo quanto affermato su Weibo da un noto leaker cinese, i due smartphone potrebbero presto ricevere un aggiornamento OTA per abilitare il supporto MEMC (Motion Estimation Motion Compensation).

Questa tecnologia, nata nel mondo delle TV, si occupa di ridurre al minimo gli effetti di motion blur dati dall’utilizzo di pannelli touch con un elevato livello di refresh rate. Allo stato attuale è supportata da diversi smartphone di fascia alta, come OnePlus 8 Pro e OPPO Find X2 Pro.

Realme X50 5G: le novità dell’aggiornamento

Realme X50 5G, interessante smartphone di fascia media, sta ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio 2020 e varie ottimizzazioni che ne affinano il funzionamento complessivo.

La versione software in arrivo è la RMX2051_11.B.15 e il file OTA pesa ben 3,6 GB, insomma un pieno di fix. Ecco il changelog completo:

Music Added the newly used music App function by pressing the play button after connecting the wired headset

Bluetooth Optimize the flight mode, do not affect the Bluetooth status after turning on

Status Bar Optimize the time display in the status bar

File management Fix the problem that the sharing pop-up window does not disappear with a low probability of switching to dark mode in the recent view interface

Mobile phone moving Fix the low probability of stuck problem during data transmission

Camera Fix the problem of water ripples in the preview interface when zooming and taking photos in camera mode Solved the low-probability flickering problem of the camera slow motion preview interface Fix the issue of the low probability of flashing black screen when taking photos and previewing in HDR mode of the front camera

Floating ball Fix the low probability that the menu will not be recycled after clicking the menu Fix the low-probability crash issue after clicking Settings

Safety Update Android security patch (2020#7)



Amazon Fire HD 8 2018 e Fire 7 2019: le novità degli aggiornamenti

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di come Amazon fosse in procinto di aggiornare alcuni suoi tablet della famiglia Fire ed eccoci qui: il colosso dello shopping online ha rilasciato Fire OS 7 con base Android 9 Pie per Amazon Fire HD 8 2018 e Fire 7 2019.

Si tratta della stessa versione del fork di Android realizzato da Amazon presente sui più recenti Fire HD 8 e 10.

Sebbene l’attualità del robottino verde sia ormai Android 11, passare da Android 7.1 Nougat ad Android 9 Pie è un bel balzo in avanti. I due tablet economici guadagnano così il supporto al Picture-in-Picture, una rinnovata gestione delle notifiche e dei permessi delle app e una maggiore durata della batteria e non solo.

Come aggiornare Nokia 9 PureView, 8.1, 3.2, 2.3, ASUS ROG Phone 3 e ZenFone 6, Huawei Mate 20/Mate 20 Pro, P20/P20 Pro, Sony Xperia 1 II, Xperia 10/Xperia 10 Plus, Redmi Note 6 Pro, Realme X50 5G, Amazon Fire HD 8 2018 e Fire 7 2019

Se possedete uno degli smartphone elencati, a breve vedrete comparire la classica notifica, in alternativa potete effettuare una ricerca manuale entrando nelle Impostazioni di sistema e nella sezione dedicata agli Aggiornamenti software.

Nel caso di Amazon Fire HD 8 2018 e Fire 7 2019, non è chiaro se il roll out sia effettivamente partito o meno, in ogni caso l’installazione manuale è semplice: basta aprire questa pagina, cliccare Download software update per il modello corretto, copiare il file “bin” nella root directory del tablet, aprire la sezione dedicata agli aggiornamenti di sistema nelle Impostazioni e far partire l’installazione.

