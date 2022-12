La settimana prosegue ricca di aggiornamenti software che portano Android 13 o le più recenti patch di sicurezza su un gran numero di dispositivi Android.

L’ultima release del robottino verde arriva su ASUS Zenfone 9, Nokia X10, Nokia X20, Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022); per Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G arrivano le patch di sicurezza di dicembre 2022; per Samsung Galaxy S21 FE arrivano le patch di sicurezza di novembre 2022.

ASUS Zenfone 9 inizia a ricevere Android 13

Nelle ultime ore, ASUS ha iniziato a distribuire la prima build stabile di Android 13 per il proprio top gamma compatto Zenfone 9 (trovate qui la nostra recensione).

L’aggiornamento, sebbene implementi una versione tutta nuova di Android, non sembra andare a stravolgere l’esperienza utente, mantenendo la ZenUI che fornisce un’esperienza abbastanza stock di Android, seppur arricchita con alcune utili aggiunte.

Come da programmi, ASUS Zenfone 9 è il primo smartphone del produttore taiwanese a ricevere il major update e verrà presto seguito dal predecessore Zenfone 8 e dagli smartphone della gamma ROG.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento (che ha un peso di circa 840 MB ed è accompagnato da un corposo changelog) sul vostro smartphone, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Vi ricordiamo che, come tutti gli aggiornamenti, si tratta di una distribuzione graduale, pertanto potrebbero volerci alcuni giorni prima che raggiunga tutti i dispositivi.

Android 13 arriva sui Nokia X10 e Nokia X20

Qualche giorno fa, la finlandese Nokia ha annunciato l’inizio dei lavori in corso per iniziare il percorso di aggiornamento della propria gamma ad Android 13, dopo aver completato il passaggio ad Android 12 per tutti gli smartphone idonei.

I piani di Nokia prevedevano che i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento all’ultima release del robottino verde fossero Nokia X10 e Nokia X20, Nokia XR20, Nokia G50 e Nokia G11 Plus: è proprio dai primi due che, a meno di una settimana di distanza, parte il rilascio dell’aggiornamento software.

Nello specifico, i due smartphone stanno ricevendo la build V3.360 che ha una dimensione di 2,26 GB; per verificare la presenza dell’aggiornamento, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.

Samsung instancabile: nuovi aggiornamenti tra Android 13 e patch di sicurezza

Samsung continua ad essere assolutamente la regina degli aggiornamenti software, specie in questi ultimi mesi del 2022. Il produttore sudcoreano ha portato la One UI 5 basata su Android 13 su praticamente tutto l’aggiornabile, tra smartphone e tablet della serie Galaxy, e, inoltre, continua ad essere in prima linea sul rilascio delle più recenti patch di sicurezza, dimostrando ancora una volta una marcia in più per quanto concerne il supporto software, probabilmente il migliore nell’intero panorama Android.

Prima di passare all’analisi dettagliata di tutti questi nuovi aggiornamenti rilasciati da Samsung, vi ricordiamo che per verificare la presenza di un aggiornamento e procedere con l’installazione, tanto sugli smartphone quanto sui tablet del produttore sudcoreano, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”.

Samsung Galaxy A71 riceve Android 13 e le patch di novembre 2022

Rilasciato un paio di settimane fa, l’aggiornamento ad Android 13 raggiunge il Samsung Galaxy A71 (trovate qui la nostra recensione), smartphone del 2020, anche in Italia, accompagnato dalle patch di sicurezza aggiornate al mese di ottobre 2022.

Ringraziamo Andrea G. per la segnalazione sul nostro gruppo Facebook TuttoAndroid & Tech Community.

Lo smartphone, inoltre, ha iniziato a ricevere una nuova build che porta le patch di sicurezza al mese di novembre 2022 (grazie alle quali vengono corrette quasi quattro dozzine di vulnerabilità); non si tratta delle ultime disponibili, ok, ma è comunque notevole per uno smartphone presentato ormai oltre due anni fa.

La nuova versione firmware è la A715FXXU8DVK5 è in distribuzione, a partire da India e Sri Lanka, e non c’è da meravigliarsi se nei prossimi giorni potrebbe giungere anche qui in Italia.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite riceve Android 13 con le patch di novembre 2022

Sebbene i tablet non ricevano le stesse attenzioni (quasi maniacali) che Samsung rivolge ai propri smartphone della gamma Galaxy per quanto concerne gli aggiornamenti software, i più recenti tablet di punta dell’azienda hanno già ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.0 e, ora, anche un altro tablet ha iniziato a ricevere questo nuovo aggiornamento.

Il tablet in oggetto è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite nella sua riedizione del 2022 e in variante LTE (codice modello SM-P619). Il dispositivo sta ricevendo il nuovo firmware P619XXU1BVK6 che porta con sé Android 13 e le patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre 2022.

Al momento della stesura dell’articolo, l’aggiornamento sembra disponibile unicamente in Francia ma nei prossimi giorni verrà sicuramente esteso ad altri paesi europei. Inoltre, ci aspettiamo che anche il modello solo Wi-Fi (codice modello SM-P613) possa ricevere a breve l’aggiornamento.

Non possiamo sbilanciarci, invece, sul Galaxy Tab S6 Lite originale, lanciato nel 2020 con a bordo Android 10: anche per questi tablet potrebbe arrivare la più recente release del robottino verde ma non è possibile fare previsioni su quando ciò avverrà (anche se, visto il gran lavoro che sta svolgendo il produttore sudcoreano, l’aggiornamento potrebbe essere dietro l’angolo).

Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G ricevono le patch di dicembre 2022

Nonostante la maggior parte degli sforzi di Samsung siano indubbiamente concentrati nell’aggiornare il maggior numero possibile di dispositivi (nel minor tempo possibile) ad Android 13, Samsung, seppur con una leggera calma rispetto al solito, continua a rilasciare anche le ultime patch di sicurezza per i dispositivi già aggiornati alla One UI 5.

I due smartphone pieghevoli del 2021, ovvero Samsung Galaxy Z Flip3 5G (trovate qui la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Fold3 5G (trovate qui la nostra recensione), aggiornati da poco ad Android 13, hanno infatti iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software in Europa, che porta sui due smartphone le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2022. Ecco i numeri di versione dei nuovi firmware.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: F711BXXS3DVKB

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: F926BXXS2DBKB

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra ricevono le patch di dicembre 2022

Samsung non trascura nemmeno i top gamma di qualche generazione fa: in questo caso, parliamo degli ultimi esponenti ancora in vita della serie Galaxy Note: parliamo di Samsung Galaxy Note 20 (trovate qui la nostra recensione) e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (trovate qui la nostra recensione).

I due top gamma con pennino del 2020, aggiornati da poco ad Android 13, hanno infatti iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software in Europa, che porta sui due smartphone le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2022. Il nuovo firmware in distribuzione è il N98xxXXS5GVK9.

Samsung Galaxy S21 FE riceve le patch di novembre

L’ultimo smartphone di questa infinita rassegna è il Samsung Galaxy S21 FE (trovate qui la nostra recensione), un prodotto lanciato all’inizio del 2022 e che si colloca a metà strada tra un Galaxy S21 e un Galaxy S22.

Dopo aver ricevuto l’aggiornamento ad Android 13, per lui è il turno di nuove patch di sicurezza: in questo caso, si tratta delle patch di novembre 2022 e il firmware che le porta è il G990BXXS2DVK4. Al momento, l’aggiornamento è disponibile nei Paesi Bassi e in Belgio ma presto potrebbe raggiungere anche l’Italia.

