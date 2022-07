Sulla scia del successo di Asus Zenfone 8, l’azienda taiwainese propone in questo 2022 la sua evoluzione, uno smartphone molto simile nei punti di forza che prova a migliorare ulteriormente uno dei prodotti più convincenti del 2021. Il suo nome è Asus Zenfone 9 e anche quest’anno punta tutto sulla combinazione dimensioni compatte e prestazioni da top di gamma. Vediamo cosa c’è da sapere e come si comporta in questa recensione approfondita.

Unboxing di ASUS ZenFone 9

La confezione di ASUS ZenFone 9 è completa di tutti gli accessori, sono presenti infatti il caricabatterie da 30 W, il cavo USB Type-C, il pin per rimuovere il carrellino delle SIM e la classica manualistica, oltre ad una custodia protettiva.

Video recensione di ASUS ZenFone 9

Design & Ergonomia

La peculiarità principe di Asus Zenfone 9 sono le dimensioni, misura infatti 146,6 x 68,2 x 9,5 mm e ha un peso pari a 169 grammi, insomma un filo più compatto anche rispetto al precedente modello. Proprio rispetto a quest’ultimo migliora vistosamente sul fronte del design dove Asus ha scelto di dare molta importanza al comparto fotografico con due vistosi moduli.

Il design è elegante e pulito, costituito da un telaio in alluminio opaco e un retro in un materiale morbido, piacevole al tatto e simile all’alcantara ma più duro. Questo però non fa perdere la certificazione contro acqua e polvere IP68 che resta un’altro punto forte di questo nuovo modello. Frontalmente il vetro è di tipo Corning® Gorilla® Glass Victus e protegge un bel display da 5,92” di tipo AMOLED prodotto da Samsung, ha un’elevata precisione del colore del 112% DCI-P3 e un’ottimizzazione della precisione del colore con Delta-E medio < 1. Buona anche la luminosità media pari 800 nits (100% APL) e un picco massimo pari a 1100 nits.

Si tratta di un display a 120 Hz di refresh rate e 240 Hz di frequenza di campionamento del tocco, con un tempo di risposta di 1 ms. Insomma, complessivamente un ottimo pannello di qualità con colori brillanti e un’ottima resa, nulla da dire al riguardo.

A completamento del pacchetto multimedialità poi c’è l’audio stereo super curato: due grandi altoparlanti lineari, alimentati da due amplificatori smart Qualcomm AqsticTM con una resa davvero da far invidia. Asus poi ha trovato spazio anche per inserire una porta audio da 3,5 mm sulla parte superiore. Il sensore di impronte digitali è sul tasto laterale destro, che funziona per accendere e spegnere lo schermo.

Funzionalità

Dal punto di vista software resta un Pixel mancato, e questo è un grande complimento. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia grafica proprietaria che altro non è che l’interfaccia Stock di Android con qualche modifica qua e la volta ad arricchirla di funzionalità.

Un focus importante viene dato alla voce Batteria dove c’è una gestione oculata non solo del risparmio energetico, suddiviso in ben 5 livelli di intensità che si attivano in maniera intelligente in base all’utilizzo che stiamo facendo, ma anche della ricarica per cui è possibile circoscrivere, definendo un arco temporale, quando e fino a che percentuale effettuare la ricarica, così da renderla più longeva nel tempo.

La questione ergonomia poi non è stata presa seriamente solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale con l’integrazione della modalità ad una mano per cui è possibile portare verso il basso tutta l’interfaccia semplicemente compiendo uno swipe verso il basso sulla pillola ed è possibile personalizzarne l’altezza fin dove far abbassare l’interfaccia.

Non mancano infine funzioni più classiche come Game Genie, per aumentare le prestazioni di gioco e Twin Apps per clonare le applicazioni e poter usare più account contemporaneamente.

Prestazioni

La cosa che fa apprezzare di più questo ASUS ZenFone 9 è il cuore da top di gamma dato che al suo interno è presente il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/16 GB di memoria RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1 senza però possibilità di espansione tramite MicroSD. A livello tecnologico non ha niente di meno rispetto a qualsiasi altro top di gamma, è dotato infatti di NFC, GPS, Wi-Fi 6, bluetooth 5.2 e ovviamente anche di connettività 5G oltre che 4G+ e 4G. Non manca persino un LED di notifica, posto inferiormente, oltre alla possibilità di avere l’always on display sempre acceso.

Così come nella multimedialità infatti anche nel gaming riesce a offrire un’ottima esperienza senza problemi o lag. La reattività e la velocità infatti non mancano, è uno smartphone decisamente fulmineo nell’eseguire le varie azioni. Questo senza compromettere l’aspetto delle temperature, punto critico sul precedente Asus Zenfone 8, in questo caso il processore scalda meno e l’esperienza d’uso è complessivamente migliore.

Fotocamera

Sul retro di Asus Zenfone 9 c’è una novità interessante ovvero una novità sul comparto fotografico rappresentata dal sensore principale, l’IMX766, che è stabilizzato su 6 assi per una immagine ferma e assente di micro-mosso, sia in foto che in video. Questo poi è affiancato da un sensore ultra-grandagolare da 12 megapixel.

Entrambe le fotocamere sono fra le più utilizzate dal mercato ed in genere hanno un buon comportamento. Mentre il primo però è recente e performante già di suo, il secondo ha bisogno di un affinamento e al momento solo Google riesce a tirarci fuori il meglio. Lo si può notare nella poca coerenza tra le fotografie scattate, soprattutto nel bilanciamento del bianco e nella saturazione, e nel rumore d’immagine più presente nelle foto più ampie. Asus può sicuramente migliorare questo frangente con aggiornamenti software ma nel complesso i risultati sono già più che soddisfacenti.

A livello software ci sono poi diverse integrazioni come la possibilità di scattare scie luminose o effetto seta sull’acqua. Degna di nota anche la fotocamera frontale dove seppur non mi convinca al 100% in generale, è dotata anch’essa della modalità e riesce a salvare abbastanza bene la foto.

Batteria & Autonomia

Altro miglioramento in questo Asus Zenfone 9 è sulla batteria dove il modulo installato è da 4300 mAh invece che da 4000 mAh di Asus Zenfone 8. Come durata siamo però solo leggermente meglio riuscendo a chiudere la giornata con circa 5 ore di utilizzo attivo, di schermo acceso. La ricarica è da 30 W mentre non supporta la ricarica wireless.

In conclusione

ASUS continua a colpire un segmento particolare spesso tralasciato dai brand più noti e lo fa con un prodotto che centra a pieno il bersaglio ancora una volta realizzando il miglior smartphone compatto di fascia alta sul mercato. Il processore di fascia alta unito all’ottimo display compatto, e relative dimensioni, lo rendono uno smartphone decisamente unico sul mercato e senza rivali. I pregi e difetti sono esattamente gli stessi del modello precedente, con giusto un piccolo miglioramenti su design, fotocamere e batteria.

Nota più dolente, così come per quasi tutti gli smartphone del 2022, è il prezzo. Asus Zenfone 9 è disponibile in tutte le colorazioni nel taglio da 8/128 GB al prezzo di 799€, il taglio da 8/256 è disponibile a 849€ nelle colorazioni Bianca e Nera, mentre il taglio da 16/256 GB a 899€ nella sola colorazione nera.

Potete acquistarlo sul ASUS e-Shop in offerta a 729€ fino al 17 agosto 2022.