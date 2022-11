Da quando Google ha rilasciato la versione stabile di Android 13 tutti i principali produttori di smartphone si sono messi al lavoro per aggiornare i propri device e tra di essi vi è anche ASUS.

Ricordiamo che il colosso asiatico commercializza due serie di smartphone: oltre a quelli a marchio ASUS, infatti, vi sono quelli del brand ROG, molto apprezzati dagli appassionati di gaming.

ASUS svela la roadmap dell’aggiornamento ad Android 13

Sia ASUS che la divisione ROG nelle scorse ore hanno annunciato i rispettivi progetti per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé Android 13.

Per quanto riguarda gli smartphone ASUS, il prossimo mese inizierà a ricevere l’aggiornamento la serie ASUS Zenfone 9 mentre i possessori degli smartphone della serie ASUS Zenfone 8 dovranno attendere sino a gennaio per poter assaggiare Android 13.

Passando ai modelli dedicati agli appassionati di gaming, gli utenti dovranno avere ancora un po’ di pazienza, in quanto il produttore asiatico ha reso noto che il via al rilascio dell’update sarà dato nel corso del prossimo anno.

In particolare, ASUS ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate dovrebbero ricevere Android 13 nel primo trimestre del 2023, così come ASUS ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro.

Più lunga, invece, sarà l’attesa per i possessori delle serie ASUS ROG Phone 5 e ROG Phone 5s, per i quali l’update all’ultima versione disponibile del sistema operativo mobile di Google è in programma per il secondo trimestre del 2023.

Il team del produttore asiatico ha anche precisato che i tempi effettivi per l’implementazione dell’aggiornamento potrebbero variare in base alle regioni e alle condizioni e, pertanto, per avere dettagli più precisi bisognerà avere un po’ di pazienza.

Tra le novità che verranno introdotte, oltre a quelle proprie di Android 13, vi dovrebbero essere anche delle modifiche all’interfaccia utente personalizzata del produttore asiatico.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di ASUS del mese