Se siete in possesso di uno smartphone Google Pixel, avrete certamente notato che il colosso di Mountain View rispetta una tabella di marcia ben precisa nel rilasciare i vari aggiornamenti software per i propri dispositivi.

Trascorsi i primi quattro mesi del 2022, in questo articolo andiamo a scoprire quali novità dobbiamo attenderci per il resto dell’anno, tra Feature Drop per i Pixel e per Android, patch di sicurezza di Android e il rilascio di Android 13, con un chiaro focus sugli smartphone Made by Google.

Google Pixel: ecco gli aggiornamenti attesi per il resto del 2022

Per quanto concerne il ramo stabile, nel mese di maggio abbiamo già assistito al rilascio delle patch di sicurezza di maggio, per tutti gli smartphone Pixel di Google che eseguono Android 12, e dell’aggiornamento di sistema Google Play di maggio. Per quanto concerne il ramo sviluppatori, Google ha già rilasciato Android 12 QPR3 Beta 3, anticipando il consueto e trimestrale Feature Drop per i propri smartphone, atteso nel mese di giugno.

Mettendo un attimo da parte lo sviluppo relativo ad Android 12, per quanto concerne Android 13 siamo entrati nella fase calda dello sviluppo, con il rilascio agli sviluppatori della beta 1 lo scorso mese di aprile.

Di seguito, riportiamo tutte le novità software che arriveranno nel resto del 2022, a partire già da questo mese: non prendete quanto riportato come verità assoluta perché queste previsioni potrebbero subire variazioni senza preavviso.

Maggio 2022

Android 13 Beta 2

Giugno 2022

Patch di sicurezza

Aggiornamento di sistema Google Play

Pixel Feature Drop (Android 12 QPR3)

Android Feature Drop (aggiornamenti per le app Google)

Android 13 Beta 3 (a questo punto dello sviluppo, secondo i piani, dovrebbe essere raggiunta la stabilità del sistema operativo)

Luglio 2022

Patch di sicurezza

Aggiornamento di sistema Google Play

Android 13 Beta 4 (dovrebbe essere la beta conclusiva prima del rilascio in forma ufficiale)

Va sottolineato che il mese di luglio sancirà la fine del supporto per i Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, smartphone presentati nel maggio del 2019 con a bordo Android 9 Pie.

Settembre/ottobre 2022

Android 13 stabile per i Pixel supportati (dal Pixel 4 ai Pixel 7)

stabile per i Pixel supportati (dal Pixel 4 ai Pixel 7) Dovrebbero arrivare i top gamma di nuova generazione, Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Android 13 QPR1 Beta 1 e Beta 2

Novembre 2022

Patch di sicurezza

Aggiornamento di sistema Google Play

Android 13 QPR1 Beta 3

Dicembre 2022

Patch di sicurezza

Aggiornamento di sistema Google Play

Pixel Feature Drop (Android 13 QPR1)

Android Feature Drop (aggiornamenti per le app Google)

Android 13: per Pixel 4 e Pixel 4 XL sarà l’ultimo major update

Conclusa l’analisi su quali aggiornamenti riceveranno gli smartphone della serie Pixel nel resto del 2022, proiettiamoci un po’ oltre, ricapitolando un po’ la situazione relativa alle “scadenze” del supporto per i Pixel che riceveranno Android 13, che, per dovere di cronaca saranno:

Prima dell’avvento dei Pixel 6, che riceveranno cinque anni di aggiornamenti relativi alla sicurezza, il colosso di Mountain View garantiva per i propri smartphone tre anni di aggiornamenti software (dato invariato anche coi Pixel 6) e quattro anni di aggiornamenti per la sicurezza.

Di conseguenza, l’aggiornamento ad Android 13 sarà l’ultimo major update che arriverà sui Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, il cui supporto terminerà nell’autunno del 2022. Il 2023, invece, sarà il capolinea per i Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5, mentre il Pixel 5a “scadrà” nell’agosto del 2024 con Android 15.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 6 e Recensione Google Pixel 6 Pro