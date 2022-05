A distanza di circa un mese dal rilascio beta 2, Google ha da poco annunciato la disponibilità di Android 12 QPR3 Beta 3 per i vari Google Pixel 4, Pixel 4 XL Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ovvero gli unici modelli supportati.

Questa dovrebbe essere la versione d’anteprima finale che precede il rilascio pubblico del feature drop di giugno di Android 12; come in occasione della beta precedente, il team di sviluppo si è concentrato, principalmente, per sistemare alcuni fastidiosi bug presenti.

Android 12 QPR3 Beta 3: ecco le novità

Come anticipato, l’aggiornamento è principalmente mirato a risolvere alcune problematiche presenti sulle precedenti beta. Oltre a portare con sé le patch di maggio 2022, rilasciate agli utenti del canale stabile lo scorso 2 maggio, con Android 12 QPR3 Beta 3 non vengono introdotte novità di rilievo ma vengono risolti alcuni problemi. Per chi volesse, riportiamo, di seguito, il changelog:

Fixed an issue on Pixel 6 Pro devices where a white line sometimes flashed on the screen after waking up a device that was not configured to always display time and other info on the lock screen.

Fixed various issues to improve call quality and connectivity.

Fixed a keystore issue that caused the NHS COVID-19 app to crash when launching.

In seguito all’aggiornamento, alcuni Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro potrebbero riscontrare problematiche con la Fotocamera Google

Google, inoltre, ricorda che installando questo aggiornamento gli utenti non saranno in grado di installare la Beta 1 di Android 13 ma dovranno, necessariamente, attendere la Beta 2.

Come aggiornare ad Android 12 QPR3 Beta 3

La procedura per installare l’aggiornamento ad Android 12 QPR3 Beta 3 è la solita utilizzata per l’installazione delle developer preview e delle beta, ma anche per installare la versione precedente. Per questo vi rimandiamo ai file factory image e OTA, scaricabili direttamente dal sito di Google tramite i link sottostanti, che dovranno poi essere installati manualmente.