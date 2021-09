Google Pixel 6 e Google Pixel 6 XL promettono un netto cambio di passo per la serie di smartphone Made by Google ma, se il loro design particolare non vi avesse conquistati o semplicemente vorreste virare sui modelli precedenti per risparmiare un po’, siete capitati nel posto giusto: andiamo a scoprire le offerte più interessanti attualmente disponibili su eBay per Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 4a, Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL.

Offerte eBay per Google Pixel 5, 4a 5G, 4a, 4, 4XL

Non hanno il nuovissimo SoC Google Tensor né hanno ispirato una simpatica campagna promozionale, ma gli smartphone Made by Google delle generazioni precedenti hanno ancora dei buoni motivi per farsi guardare con interesse, su tutti il supporto software che Big G garantisce loro. Tutti i modelli che di seguito verranno presi in considerazione, tanto per dire, saranno in prima fila per ricevere Android 12 e giusto pochi giorni fa ne hanno ricevuto la beta 5 e le patch di sicurezza di settembre 2021 nel canale stabile.

Ecco le migliori offerte disponibili su eBay in questo momento per Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 4a, Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL:

Naturalmente, Google Pixel 4a è anche acquistabile a 389 euro sul Google Store italiano, dove non c’è nessun altro modello a tenergli compagnia, neppure il suo successore Google Pixel 5a, che non arriverà in Europa. Dal momento che anche le speranze di vedere ufficialmente da noi la serie Google Pixel 6 sembrano ridotte al lumicino, resta da capire quali siano le intenzioni di Big G per il mercato italiano.

