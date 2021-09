Nei giorni scorsi Google aveva annunciato la variazione della timeline relativa ad Android 12, la cui versione finale era attesa per i primi giorni di settembre. Oggi il colosso di Mountain View ha rilasciato la quinta (e ultima) versione beta di Android 12, disponibile come sempre per tutti i Pixel supportati, incluso il recentissimo Google Pixel 5a.

Le novità di Android 12 Beta 5

Dopo aver raggiunto la stabilità della piattaforma con la Beta 4, bloccando di fatto lo sviluppo, Google ha deciso di pubblicare la Release Candidate della nuova versione del robottino verde, portando alcuni bug fix e ottimizzazioni in vista del lancio della versione definitiva. In questo modo gli sviluppatori, che ricordiamo essere i principali destinatari di queste versioni, potranno completare i propri test per non farsi trovare impreparati tra qualche settimana.

Si completa così l’ultimo passo dello sviluppo di Android 12, con Google che suggerisce agli sviluppatori di completare gli adattamenti e di rilasciare l’aggiornamento che include il supporto alla nuova versione prima del rilascio finale. In questo modo quando gli utenti completeranno l’update non si troveranno di fronte a spiacevoli sorprese.

Nessuna novità quindi, con le API che sono definitive così come il SDK e tutte le librerie, che non saranno più modificate. Da notare che la beta 5 è disponibile anche per Android TV, che riceverà dunque l’atteso aggiornamento dopo il salto della versione precedente.

Quando arriverà Android 12

Google non ha fornito una data ufficiale, limitandosi ad annunciare che il lancio ufficiale si terrà nel corso delle prossime settimane. In questo modo utenti e sviluppatori avranno la possibilità di fornire il proprio feedback e segnalare eventuali problemi emersi. A seguire trovate i link per scaricare Android 12 Beta 5 per tutti i dispositivi compresi tra Pixel 3 e Pixel 5a.

Come scaricare Android 12 Beta 5

Ecco dunque i link per scaricare Factory Image (che comportano la cancellazione della memoria interna) e OTA (per aggiornare mantenendo i propri dati).