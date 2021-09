C’è molta attesa per il lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, i primi smartphone made by Google muniti del nuovo e potente processore proprietario Google Tensor. In attesa che il colosso di Mountain View renda finalmente disponibili i nuovi smartphone, il negozio di New York ha messo in bella vista un sample di Google Pixel 6 Pro nella elegante colorazione in oro e Google Pixel 6 nella colorazione rossa.

Uno spettacolo per gli occhi

Grazie ad alcuni utenti abbiamo modo di ammirare le foto dal vivo del modello oro e anche di quello rosso, il che ci offre la possibilità di scoprire qualcosa in più su entrambi gli smartphone. Benché finora visti solo in stacchi pubblicitari e teaser ufficiali, i sample disponibili nelle vetrine del negozio svelano che il modello Google Pixel 6 Pro può risultare piuttosto grande nelle mani, mentre il modello Google Pixel 6 appare leggermente più equilibrato.

Google deciso di mostrare solo la facciata posteriore di entrambi gli smartphone – anche se conosciamo già il suo aspetto frontale -, e non ha inserito alcuna informazione oltre a un QR code che rimanda alla pagina di acquisto su Google Store e la frase “Coming Fall 2021” ad annunciarne la disponibilità nei prossimi mesi.

