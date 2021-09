In queste ore il colosso di Mountain View ha iniziato a rilasciare le nuove patch di sicurezza per gli smartphone della serie Google Pixel relative al mese di settembre 2021.

Come sempre, le nuove patch di sicurezza sono disponibili fin da subito tramite aggiornamento OTA o factory image per tutti gli smartphone supportati, ovvero Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Le novità per Google Pixel 3, 3a, 4, 4a e 5

Com’è possibile osservare dai link sottostanti relativi alle correzioni di sicurezza contenute nelle patch di sicurezza di settembre, scopriamo che sono state corrette 17 falle a livello del Framework Android ed altre 23 falle relative invece al kernel e altri componenti.

Pixel Security Bulletin | Android Security Bulletin

Come aggiornare Google Pixel 3, 3a, 4, 4a e 5

Come abbiamo sottolineato in apertura articolo, le patch di sicurezza di settembre sono disponibili tramite aggiornamento OTA (Over The Air) oppure come file factory image.

Come sempre, nel caso in cui non voleste attendere la ricezione del pacchetto OTA tra qualche giorno, potete pur sempre decidere di installarlo manualmente utilizzando le factory image o i file OTA specifici per il vostro modello di Google Pixel. Trovate tutto ciò di cui avete bisogno per l’installazione manuale ai link sottostanti:

Factory Image | File OTA