Torniamo a occuparci di Google Pixel 5a 5G, il nuovo smartphone di fascia media che il colosso di Mountain View ha presentato ufficialmente ieri, rendendo noto che sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti e in Giappone.

La decisione di Google di limitare la commercializzazione di questo nuovo smartphone a due soli mercati, sebbene già anticipata da alcune indiscrezioni, ha scontentato chi sperava di poter mettere le proprie mani sul device e in Europa gli utenti dovranno farsi bastare Google Pixel 4a.

Così come apprendiamo da CNET, il colosso di Mountain View si augura di riuscire con questo device a risollevare un po’ le sorti della sua serie di telefoni (e ciò sembra un po’ in contrasto con la decisione di commercializzarlo soltanto in due Paesi), puntando su un rapporto qualità/prezzo molto interessante.

Google Pixel 5a 5G sarà uno smartphone solo per pochi

A differenza di Google Pixel 6, destinato a competere con le soluzioni di punta della concorrenza, Google Pixel 5a 5G è uno smartphone di fascia media e sul mercato se la dovrà vedere con rivali ben più accessibili, come i device di OnePlus, Motorola e la gamma Galaxy A di Samsung.

Pare che la ragione principale che ha spinto Google a limitare la commercializzazione a Stati Uniti e Giappone sia da rintracciare nelle difficoltà causate al settore della telefonia dalla pandemia di Coronavirus: tutti i produttori, del resto, hanno dovuto affrontare problemi di reperibilità delle componenti.

Brian Rakowski, vice presidente della divisione Pixel, ha spiegato che la pandemia ha creato non poche difficoltà nel reperimento delle principali componenti, in particolare i processori e, come conseguenza, l’azienda si è trovata quasi costretta a limitare la commercializzazione a due mercati e soltanto attraverso specifici canali. Ed è anche per tale ragione che lo smartphone sarà disponibile nella sola colorazione Mostly Black.

La speranza è che con la serie Google Pixel 6 il produttore statunitense possa garantire una commercializzazione più ampia. Staremo a vedere.