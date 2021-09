Qualche giorno fa vi avevamo parlato del fatto che Google, silenziosamente, aveva posticipato il lancio di Android 12 contemplando l’arrivo di una quinta e ultima beta. Nelle scorse ore la Beta 5 di Android 12 è stata rilasciata per tutti i Google Pixel supportati, compreso il modello Google Pixel 5a annunciato da appena qualche settimana.

In questa news andremo a toccare le più importanti e visibili novità disponibili all’interno della Beta 5 di Android 12, tutte funzioni che ovviamente troveranno posto all’interno della versione definitiva del nuovo sistema operativo ormai prossimo al lancio – molto probabilmente arriverà in tandem ai tanto attesi Google Pixel 6.

Le novità in video

I widget di Google Orologio abbracciano il Material You

Google Orologio è una delle applicazioni proprietarie che faranno uso delle nuove linee guida del Material You, il sistema grafico presente in Android 12 che rivoluziona in maniera profonda l’interfaccia del sistema operativo mobile e la rende più “personale”. I nuovi widget dell’applicazione sono correlati al rilascio della versione 7.0 di Google Orologio, e adesso sono pronti a fondersi completamente con la palette di colori del wallpaper.

Previous Next Fullscreen

Ogni wallpaper dispone di una grafica semplice e gradevole, con i bordi arrotondati, e la capacità di fondersi in maniera differente con i colori primari del wallpaper durante il loro ridimensionamento; anche la barra di navigazione inferiore, utile per impostare le sveglie, i timer e molto altro, presenta adesso alcune simpatiche animazioni.

Arriva la ricerca universale su Google Pixel Launcher

Con l’arrivo della Beta 5 di Android 12 trova finalmente posto anche la ricerca universale su Google Pixel Launcher. A differenza del sistema di ricerca offerto dal widget di Google, il sistema di ricerca universale offre l’opportunità di individuare file e altri contenuti disponibili all’interno del proprio smartphone. Volendo, inoltre, è anche possibile far partire una ricerca su Google nel caso in cui la ricerca non dovesse fornire i risultati sperati.

Previous Next Fullscreen

I controlli per la smart home sbarcano nella lockscreen

La gestione della smart home sarà ancora più semplice e diretta per chi dispone di uno smartphone compatibile con Android 12. All’interno della Beta 5 di Android 12 il team di sviluppo di Google ha pensato bene di introdurre il tasto rapido di accesso ai controlli per la smart home direttamente dalla lockscreen del proprio telefono.

Com’è possibile notare dalla GIF soprastante, all’interno della lockscreen è ben visibile la nuova icona di accesso rapido a forma di casa, nell’angolo inferiore sinistro. Un tap permette di accedere alla UI di gestione di comandi rapidi per tutti i dispositivi smart disponibili in casa.

Google interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento

Come ben sappiamo Google adopera una interessante strategia al fine di salvaguardare la longevità della batteria bloccandone il caricamento al raggiungimento dell’80% di autonomia, una pratica di cui vi avevamo parlato giusto qualche settimana fa. La funzione, sfruttando varie informazioni come l’orario della sveglia, si assicura di fornire il 100% di ricarica al proprio risveglio, completando l’ultimo 20% di ricarica più lentamente, senza stressare la batteria.

Adesso, con l’arrivo della Beta 5 di Android 12, il colosso di Mountain View ha allargato le maglie del limite di ricarica nel caso in cui la temperatura del proprio Google Pixel fosse troppo elevata. A tal proposito sono state scovate alcune stringhe di codice in cui una notifica di allarme informa l’utente che “Il tuo telefono sta limitando la ricarica per preservare la salute della tua batteria“. Nelle stringhe, elencate qui sotto, è anche presente il rimando a un link di supporto che spiega quali altre azioni Google Pixel può fare in caso di surriscaldamento:

<string name=”defender_notify_des”>Your phone is limiting charging to help preserve battery health</string>

<string name=”defender_notify_help_url”>https://support.google.com/pixelphone?p=overheat_emergency</string>

<string name=”defender_notify_learn_more”>Learn more</string>

<string name=”defender_notify_learn_more”>Learn more</string>

<string name=”defender_notify_title”>Charging temporarily limited</string>

Anche Google Calcolatrice abbraccia il Material You

Oltre a Google Orologio, la versione 8.0 di Google Calcolatrice abbraccia a piene mani il Material You. Il concetto chiave della nuova UI, come abbiamo imparato in questi mesi, ruota attorno all’introduzione di una palette di colori corrispondente ai colori principali del wallpaper.

Google Nearby Share aggiunge il tab “Everyone”

Quando si tappa sul tasto di Google Nearby Share dal pannello dei quick toggle della Beta 5 di Android 12, appare adesso un pannello in cui è possibile scegliere di attivare la condivisione con tutti i dispositivi circostanti. È inoltre possibile inviare file contemporaneamente a più dispositivi per volta.

Previous Next Fullscreen

Altre novità minori della Beta 5 di Android 12

Quelle appena viste sono le novità di rilievo scoperte finora nella Beta 5 di Android, ma trovano posto anche altre aggiunte “minori” come ad esempio la possibilità di impostare una conversazione come widget dopo aver impostato la relativa notifica con priorità alta.

La Beta 5 di Android 12 va a ritoccare anche l’easter-egg di cui avevamo parlato a inizio agosto, questa volta rendendolo un po’ più complesso. A seguito dei tre tap sulla versione dell’OS e dopo avere impostato la lancetta sulle ore 12:00, nella finestra dei widget appare la voce “Android S Easter Egg“. Il widget “Paint Chip” appare inizialmente come una griglia 1×1 ma, volendo, può essere espanso per ricoprire l’intera superficie della homescreen mostrando l’accento di colore preciso generato da Monet, il motore grafico di Android 12.