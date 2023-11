Negli ultimi giorni sono emersi tantissimi rumor su inediti dispositivi, tra smartphone (flagship e non), smartphone pieghevoli e tablet, dei principali produttori cinesi nel panorama Android.

Le aziende coinvolte in questa rassegna, ovvero HUAWEI, HONOR, OnePlus, Realme, Xiaomi e Redmi, stanno preparando i propri flagship di nuova generazione che arriveranno nei prossimi mesi; ci sono alcune indiscrezioni molto interessanti. Scopriamo di cosa si tratta.

Gli ultimi rumor in casa HUAWEI

Partiamo con questa rassegna di rumor da HUAWEI, nobile decaduta del panorama Android che, nonostante il ban commerciale imposto dagli Stati Uniti, non si è mai persa d’animo e ha continuato a dimostrare di sapere fare bene le cose.

Sul fronte degli smartphone, dopo qualche anno di stasi, il colosso cinese ha ricominciato a proporre qualcosa di nuovo e a stupire con soluzioni “fatte in casa” (come con il lancio del Mate 60 Pro, il primo smartphone 5G della casa dai tempi del ban). Le cose potrebbero presto farsi ancor più interessanti.

Gli HUAWEI P70 potrebbero sfruttare fotocamere “fatte in casa”

HUAWEI P60 Pro (trovate qui la nostra recensione) è uno dei migliori smartphone di quest’anno per quanto concerne il comparto fotografico. I rumor, adesso, si concentrano sui rappresentanti della generazione successiva, ovvero gli HUAWEI P70.

Secondo indiscrezioni diffuse su Weibo (via PhoneArena), HUAWEI starebbe progettando sensori fotografici CMOS da far produrre alla cinese SMIC per i prossimi smartphone della gamma P, storicamente “forti” sul comparto fotografico.

Questo perché pare che l’azienda cinese non abbia più scorte di sensori Sony e, per svariati motivi (si parla addirittura della chiusura totale dei rapporti con Sony), sarebbe impossibilitata a effettuare un rifornimento. La rinuncia a Sony è solo l’ultima alla quale ha dovuto far fronte HUAWEI: restando sul comparto fotografico, lo scorso anno l’azienda ha perso la partnership con Leica (passata ai rivali di Xiaomi).

Allargando il campo, poi, causa restrizioni imposte dagli USA, si perde il conto delle aziende con cui HUAWEI non più collaborare. HUAWEI sta comunque collaborando con SMIC e altre aziende cinesi “anonime” o poco note per tornare alla ribalta e riconquistare quella posizione di vertice nelle gerarchie dei produttori di smartphone.

HUAWEI potrebbe anticipare Samsung nel lancio del primo pieghevole a tripla piega

Al netto delle voci sui prossimi HUAWEI P70, pare che il colosso cinese si stia preparando a fregare sul tempo Samsung, lanciando sul mercato il primo smartphone pieghevole in tre parti (con due pieghe).

A riportare questo rumor è il noto leaker Revegnus che, a sua volta, condivide un’indiscrezione esterna: “Recenti report da insider dell’industria suggeriscono che lo sviluppo dello smartphone con schermo a tripla-piega sta procedendo senza intoppi e potrebbe essere pronto per il lancio prima del prossimo marzo. Ci aspettiamo che siano due i gli smartphone a tripla-piega a essere introdotti nel 2024.”

Alla discussione si è aggiunto anche Ross Young, noto analista della DSCC, che ha suggerito che il pieghevole a doppia piega di HUAWEI sarebbe dovuto arrivare già alla fine del 2023; ritardi imprevisti, avrebbero poi costretto l’azienda a posticipare il lancio.

Gli ultimi rumor in casa HONOR

Passiamo a HONOR, da molti definita come la vera erede di HUAWEI (dato che prima era di proprietà del colosso cinese e che, oggi, continua a mantenere un certo feel rouge con la filosofia di design, hardware e software, della vecchia casa madre pur non rinunciando ai servizi Google).

L’azienda risulta sempre più solida a livello globale e, negli ultimi tempi, preme forte sull’acceleratore per quanto riguarda il segmento degli smartphone pieghevoli: proprio su questo si concentrano tutti i rumor degli ultimi giorni.

HONOR potrebbe lanciare ben tre pieghevoli nel 2024

Stando a quanto condiviso su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, HONOR potrebbe lanciare ben tre smartphone pieghevoli nel 2024.

La gamma dovrebbe essere composta da HONOR Magic V3 (successore degli HONOR Magic V2 e HONOR Magic Vs2), HONOR Magic V Purse 2 (successore dell’HONOR Magic V Purse) e dell’inedito HONOR Magic Flip.

Il primo, caratterizzato da un design “classico” con piega verso l’interno, dovrebbe potere contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e arrivare sul mercato (almeno in Cina) nel primo trimestre del 2024. Il secondo, caratterizzato da un design con piega verso l’esterno, dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2024. Il terzo potrebbe essere il primo pieghevole a conchiglia di HONOR.

HONOR Magic Flip: emergono dettagli sulla batteria

HONOR Magic Flip dovrebbe potere contare su una batteria da 4500 mAh, frutto di una configurazione a doppia cella (una batteria per ogni metà del dispositivo) da 2420 e 1980 mAh. Se questo rumor venisse confermato, HONOR Magic Flip diventerebbe il pieghevole a conchiglia con la batteria più capiente tra quelli presenti sul mercato.

Nonostante queste nuove evidenze, tuttavia, non emergono altri dettagli sulle specifiche che potrebbe offrire lo smartphone: se anche HONOR entrasse nella partita dei pieghevoli a conchiglia, la situazione potrebbe diventare ancora più interessante.

Trapelano nuove conferme sul comparto fotografico di OnePlus 12

Restiamo a Shenzen ma cambiamo realtà, spostandoci nella famiglia BBK Electronics, più precisamente su OnePlus: più che rumor, in questo caso, sono trapelate nuove conferme ufficiali sul comparto fotografico del prossimo flagship dell’azienda, ovvero OnePlus 12, alla ribalta già da tempo tra indiscrezioni e anticipazioni ufficiali.

Il sensore principale sarà il Sony Lytia LYT-808

Dopo avere confermato che lo smartphone utilizzerà il sensore “Pixel Stacked” Lytia di Sony, l’azienda ha svelato ufficialmente che il sensore in questione (23 mm equivalente) sarà il LYT-808, un sensore da 1/1,4 pollici con risoluzione a 50 megapixel e stabilizzazione ottica; non mancherà la solita co-ingegnerizzazione con HASSELBLAD.

OnePlus ha anche condiviso su Weibo alcuni sample fotografici scattati attraverso il sensore principale: questi ci permettono di scoprire che la fotocamera principale avrà apertura f/1.6.

Nuove conferme anche per il teleobiettivo periscopico

L’azienda ha anche confermato che il prossimo flagship sarà dotato di un teleobiettivo periscopico (70 mm equivalente, quindi 3x) Omnivision OV64B da 1/2 pollice con risoluzione 64 megapixel, apertura f/2.6 e stabilizzazione ottica.

A questo punto mancano solo le specifiche del sensore ultra-grandangolare. Al netto di ciò, grazie al SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, lo smartphone potrà contare su un ISP di altissimo livello per sfruttare al massimo l’hardware e gli algoritmi del comparto fotografico.

Nuovi rumor e leak per Realme

Restiamo in casa BBK Electronics ma spostiamoci su Realme, brand secondario, fresco e giovanile, di OPPO. I rumor degli ultimi giorni si sono concentrati sul prossimo flagship ma anche sul prossimo flagship killer dell’azienda.

Realme GT 5 Pro si mostra dal vivo

Realme continua ad anticipare le specifiche chiave dell’atteso flagship Realme GT 5 Pro ma, finora, è stata abbastanza abbottonata sul rivelarne il design, trapelato tuttavia in seguito al passaggio sul portale dell’ente di certificazione cinese TENAA.

Nella giornata di ieri è trapelata la prima immagine dal vivo dello smartphone (via Gizmochina.com), immortalato nella zona posteriore in colorazione bianca. L’immagine, che potete vedere di seguito, conferma le indiscrezioni della vigilia: scocca pulita, interrotta esclusivamente da un’isola fotografica circolare e sporgente che ospita quattro singoli oblò, disposti sui quattro vertici di un quadrato, nonostante la presenza di tre sensori fotografici.

A tal proposito, il sensore principale sarà il Sony Lytia LYT808 da 50 megapixel (in grado di catturare tanta luce con tecnologia “Pixel Stacked”), affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un teleobiettivo (probabilmente l’IMX890 di Sony da 50 megapixel) che costituirà l’inizio di una nuova era per gli scatti con zoom in condizioni di scarsa illuminazione.

La presunta scheda tecnica dello smartphone tra rumor e non

Tra rumor e conferme ufficiali, abbiamo un quadro abbastanza completo su cosa aspettarci dal Realme GT 5 Pro.

Dimensioni: 161,6 x 75,1 x 9,2 mm

x x Peso: 220 grammi

Display: AMOLED curvo da 6,78″ con risoluzione 1.5K , refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco a 3000 nit

curvo da con risoluzione , refresh rate fino a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8, 12 o 16 GB (RAM, LPDDR5X) e 128, 256, 512 GB o 1 TB (memoria interna, UFS 4.0)

(RAM, LPDDR5X) e o (memoria interna, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP con OIS + 8 MP ultra-granganlorare + 50 MP tele, zoom ottico 2.7x)

(50 MP con OIS + 8 MP ultra-granganlorare + 50 MP tele, zoom ottico 2.7x) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (Dual-SIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS, NFC, USB-C

(Dual-SIM), , , GPS, NFC, USB-C Lettore delle impronte digitali: sotto al display (ottico)

(ottico) Batteria: 5400 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC fino a 240 W (cablata) e a 50 W (wireless)

con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC fino a (cablata) e a (wireless) Sistema operativo: Realme UI 5.0 basata su Android 14

Realme GT Neo 6 potrebbe essere economico, nonostante lo Snapdragon 8 Gen 2

Il prossimo flagship killer di casa Realme potrebbe rispondere al nome di Realme GT Neo 6 e configurarsi come uno smartphone abbastanza economico rispetto alle specifiche tecniche di cui sarà dotato (delle quali avevamo già sentito parlare nella prima metà dell’anno).

Secondo quanto diffuso da un leaker su Weibo, arriva una nuova conferma del fatto che lo smartphone potrà contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm; la novità è il prezzo a cui dovrebbe essere proposto: nella fascia dei 2000 yuan (pari a circa 260 euro al cambio attuale, al netto di dazi e tasse ovviamente). Lo smartphone, che dovrebbe somigliare al Realme GT 5, è atteso nelle fasi iniziali del prossimo anno.

Gli ultimi rumor in casa Xiaomi/Redmi

Spostiamoci, infine, in casa Xiaomi. Rumor, indiscrezioni e leak degli ultimi giorni si sono concentrati sul prossimo tablet di punta del produttore cinese e sull’imminente annuncio della serie Note 13 di Redmi per il mercato global.

Trapelano online le prime specifiche dello Xiaomi Pad 7 Pro

Il prossimo tablet di punta di casa Xiaomi sarà lo Xiaomi Pad 7 Pro, successore dello Xiaomi Pad 6 Pro mai arrivato in Italia. Nella giornata di ieri, il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso su Weibo alcuni rumor riguardo questo tablet.

Per il leaker, Xiaomi Pad 7 Pro avrà un display con le stesse dimensioni e caratteristiche (IPS LCD da 11,61 pollici con risoluzione 2,8K e refresh rate variabile tra 30 e 144 Hz) di quello presente sul predecessore. Al posteriore, dovrebbe debuttare una nuova isola, con design praticamente identico rispetto a quella presente sugli Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro lanciati in Cina di recente, che ospita il comparto fotografico (probabilmente doppio).

Passando alla ciccia, sotto al cofano dovremmo trovare il SoC Snapdragon 8 Gen 2 “Leading Version” (versione overclockata a 3,36 GHz del classico S8G2, equivalente dello S8G2 for Galaxy). Tra le altre specifiche non dovrebbero mancare un buon quantitativo di memoria (sia RAM che spazio di archiviazione) e una batteria capiente con supporto alla ricarica rapida cablata.

I Redmi Note 13 Pro potrebbero arrivare sul mercato global il mese prossimo

L’ultimo rumor di questa rassegna riguarda i Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro+ 5G, smartphone annunciati in Cina nel mese di settembre e ora pronti all’arrivo su altri mercati.

Secondo quanto condiviso su X da @GSMChina.com, per i due smartphone sono state già preparate le ROM (MIUI 14 basata su Android 13, niente HyperOS e Android 14 per il momento) per le unità destinate al mercato global.

Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ sono due smartphone di fascia media, dotati di specifiche interessanti: alcune in comune (come il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus) e altre distintive (come il SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra per il modello Pro+ e il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 per il modello Pro).

A questo punto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Xiaomi/Redmi sulla data ufficiale di commercializzazione e sul prezzo a cui verranno proposti questi dispositivi in Italia: in Cina, i due smartphone vengono venduti rispettivamente a partire da circa 200 e 250 euro (ma sappiamo che tra dazi e tasse varie, i prezzi in Italia saranno ben più alti).

