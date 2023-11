Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci aspettano diverse novità per quanto riguarda gli smartphone Android, e quest’oggi sono spuntate nuove interessanti indiscrezioni che toccano in particolare la serie OPPO Reno11, OPPO Find X7, OPPO Find X7 Pro e Realme GT 5 Pro, tra specifiche, anticipazioni e presunte date di presentazione. Andiamo a scoprire tutto.

OPPO Reno11 e Reno11 Pro stanno già arrivando

Partiamo dalla serie OPPO Reno11, anche se in Italia non è passato poi molto dal lancio di Reno10 5G e Reno10 Pro 5G (usciti a luglio 2023). A circa sei mesi di distanza dal debutto sul mercato cinese di questi ultimi, sembra che OPPO abbia già intenzione di proporre i successori: il solito Digital Chat Station ha rivelato la presunta finestra di lancio della serie Reno11 per quanto concerne il mercato cinese.

Secondo quanto riportato, i nuovi smartphone Android saranno svelati in Cina verso la fine di novembre e non includeranno la versione Pro+ vista in precedenza: questo significa che potremmo vedere solo OPPO Reno11 e OPPO Reno11 Pro. Indiscrezioni precedenti sostengono che la gamma sarà caratterizzata da uno schermo curvo, da un design rinnovato e da miglioramenti per quanto riguarda il comparto fotografico (con l’integrazione di una fotocamera macro con teleobiettivo).

La stessa fonte ha ancora confermato l’arrivo imminente di HONOR 100, di cui abbiamo già parlato ieri, delle serie Vivo S18, iQOO Neo 9 e Huawei Nova 12. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

OPPO Find X7 e X7 Pro tra Dimensity 9300 e Snapdragon 8 Gen 3

Restiamo su OPPO perché sono spuntate novità riguardanti OPPO Find X7 e Find X7 Pro. MediaTek ha svelato il suo Dimensity 9300, che farà il suo debutto a bordo di Vivo X100 e X100 Pro in arrivo tra pochi giorni. OPPO ha confermato in queste ore che uno dei suoi prossimi smartphone della serie Find disporrà proprio del SoC MediaTek Dimensity 9300: Find X7 e X7 Pro dovrebbero arrivare nel primo trimestre 2024, ma forse i cuori saranno diversi. Sembra infatti che il modello Pro potrà contare su un cuore Qualcomm, precisamente sullo Snapdragon 8 Gen 3, mentre il Dimensity 9300 prenderà posto su Find X7.

Di recente uno smartphone OPPO con numero di modello PHZ110 è spuntato su Geekbench con Dimensity 9300, 16 GB di RAM e Android 14, facendo registrare punteggi di 2139 in single-core e 7110 in multi-core. È possibile che quest’ultimo dispositivo “misterioso” possa corrispondere proprio a OPPO Find X7. I rumor parlano di un modello Pro dotato di un sensore LYT-900 da 1 pollice, lo stesso che dovremmo vedere su Vivo X100 Pro+ e Xiaomi 14 Ultra: per il resto potremmo trovare un display 2K, una fotocamera anteriore da 32 MP, una tripla fotocamera con sensori da 50 MP (principale LYT-900, ultra-grandangolare LYT-700 e teleobiettivo), 16 GB di RAM LPDDR5X, fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0 e una batteria con supporto alla ricarica rapida da 100 W (cablata) e 50 W (wireless).

Alcune anticipazioni ufficiali per Realme GT 5 Pro

Chiudiamo con Realme GT 5 Pro, che è già stato protagonista qualche giorno fa di alcune anticipazioni. Lo smartphone arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, e oggi sono spuntate ulteriori indicazioni ufficiali. Questo è quanto trapelato finora, anche grazie alle certificazioni:

display AMOLED curvo da 6,78 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 144 Hz e lettore d’impronte digitali integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm con GPU Adreno 750

8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (FoV di 120°, f/2.2) e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2.7x

fotocamera anteriore da 32 MP integrata con foro nello schermo

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 5400 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W (cablata) e wireless da 50 W

sistema operativo: Android 14 con Realme UI 5.0

dimensioni e peso: 161,6 x 75,1 x 9,2 mm, 220 g

Xu Qi Chase, CMO di Realme China, ha rivelato che lo smartphone potrà contare su un pannello con più di 3000 nit di luminosità di picco e offrirà miglioramenti a tutto tondo. Secondo Digital Chat Station il nuovo Realme offrirà uno schermo curvo firmato BOE con cornici molto sottili.

Realme GT 5 Pro dovrebbe essere presentato ufficialmente entro la fine di novembre 2023: ne sapremo di più nei prossimi giorni.

In copertina OPPO Reno10 Pro

