Quest’oggi spuntano interessanti novità legate a due smartphone Android in arrivo: parliamo di HONOR Magic6 e di Realme GT 5 Pro, due prodotti in uscita con tempistiche non troppo diverse. Non parliamo soltanto di indiscrezioni, ma anche di qualche anticipazione ufficiali: andiamo a scoprire tutto.

HONOR Magic6 con Snapdragon 8 Gen 3, LMM on-device e eye-tracking

HONOR annuncia che il suo HONOR Magic6 sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il chipset presentato poche ore fa durante lo Snapdragon Summit 2023 alle Hawaii. La collaborazione tra le due aziende sfrutta la loro esperienza per supportare l’LLM on-device e creare un ecosistema “human-centric” che consente interazioni intelligenti senza interruzioni su più dispositivi. In più HONOR ha anche presentato funzionalità avanzate di connettività MagicRing, per evidenziare ulteriormente gli sforzi di collaborazione tra le due società.

“In HONOR ci impegniamo a spingere i confini dell’innovazione e creare un’esperienza utente più intelligente e intuitiva“, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co. Ltd. “Ci impegniamo a sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia, rendendola più fluida, personalizzata e di impatto nella loro vita, senza compromessi sulla privacy degli utenti. Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies, che condivide la nostra visione di lottare per l’eccellenza incentrata sull’uomo. Continueremo a portare avanti l’innovazione, lavorando con partner in una collaborazione aperta per plasmare un futuro in cui l’intelligenza artificiale potenzia e arricchisce la vita delle persone in tutto il mondo“.

“Siamo entusiasti di lavorare con HONOR per guidare i progressi tecnologici con tecnologie all’avanguardia” ha commentato Alex Katouzian, Senior Vice President e General Manager, Mobile, Compute and XR Devices, Qualcomm Technologies, Inc. “Non vediamo l’ora di lavorare con HONOR più da vicino per rivoluzionare il modo in cui le persone vivono, lavorano e si connettono, creando esperienze trasformative che apriranno nuove possibilità nel mondo in continua evoluzione dell’IA“.

A differenza degli LLM cloud, formati da set di dati accessibili al pubblico, l’LLM on-device di HONOR attinge dalla sua comprensione dell’utente stesso per fornire servizi personalizzati in base alle preferenze. Per sviluppare un LLM su dispositivo di questo tipo, HONOR e Qualcomm hanno lavorato insieme e si sono concentrate su prestazioni, efficienza e privacy: questi sforzi congiunti hanno portato a varie ottimizzazioni che consentono alla piattaforma mobile di trarre vantaggio dall’LLM senza utilizzare troppa energia, facendo anche in modo che i dati rimangano al sicuro sul dispositivo.

Grazie alla piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, HONOR Magic6 sarà alimentato da un LLM con sette miliardi di parametri, per inaugurare una nuova era di intelligenza artificiale generativa. HONOR ha anche mostrato una demo per la creazione di video IA durante la sua presentazione: fornendo prompt all’assistente vocale YOYO, gli utenti possono creare brevi video con foto e filmati memorizzati sul dispositivo, per poi personalizzarli eventualmente con modelli, temi e musica.

HONOR ha poi dimostrato un’interazione multimodale basata sull’eye-tracking, chiamata Magic Capsule, e tre caratteristiche chiave di MagicRing: fotocamera connessa, ingresso connesso e condivisione dello schermo multi-dispositivo. Grazie alla tecnologia Snapdragon Seamless, che abbiamo conosciuto proprio in questi giorni, MagicRing consente una maggiore varietà di dati da scambiare tra dispositivi.

Per ora non sappiamo molto su Magic Capsule: abbiamo solo un breve video mostrato durante l’evento, che mostra una donna che guarda lo smartphone e sembra controllare un’app cambiando la direzione dello sguardo. Siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

HONOR Magic6 potrebbe essere lanciato nel mese di febbraio, durante il prossimo Mobile World Congress di Barcellona. Potrebbe essere commercializzato insieme al fratello HONOR Magic6 Pro, ma per ora non abbiamo dettagli sui mercati di riferimento.

Realme GT 5 Pro tra design e specifiche tecniche

Cambiamo smartphone perché in queste ore sono spuntate interessanti novità su Realme GT 5 Pro. Quest’ultimo è stato di fatto confermato dalla stessa azienda cinese e dovrebbe essere lanciato tra novembre e dicembre 2023: nelle ultime ore è anche stata rilasciata una breve immagine teaser che sembra preannunciarne l’arrivo sul mercato globale con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (anche se non viene espressamente citato lo smartphone).

Uno smartphone Realme con numero di modello RMX3888 è passato dalle certificazioni cinesi, e si pensa che dietro questa sigla si nasconda proprio Realme GT 5 Pro. Le immagini che potete vedere qui sotto mostrano un dispositivo con display curvo e un ampio modulo fotografico sporgente.

Unendo rumor precedenti alle nuove informazioni, possiamo iniziare a compilare una scheda tecnica relativamente completa di Realme GT 5 Pro:

display AMOLED curvo da 6,78 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 144 Hz e lettore d’impronte digitali integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm con GPU Adreno 750

8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (FoV di 120°, f/2.2) e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2.7x (IMX966, IMX581 e IMX890 secondo Digital Chat Station)

fotocamera anteriore da 32 MP integrata con foro nello schermo

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 5400 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W (cablata) e wireless da 50 W

sistema operativo: Android 14 con Realme UI 5.0

dimensioni e peso: 161,6 x 75,1 x 9,2 mm, 220 g

Vi invitiamo comunque a prendere queste informazioni con la dovuta cautela: per indicazioni ufficiali su Realme GT 5 Pro dovremo attendere almeno il mese prossimo.

Leggi anche: Recensione HONOR Magic5 Pro: tanta tecnologia a un prezzo onesto per il 2023