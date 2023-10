Nonostante manchino ancora alcuni mesi al lancio di OnePlus 12, smartphone Android che secondo indiscrezioni del mese scorso arriverà dalle nostre parti all’alba del 2024, OnePlus ha iniziato a condividere alcune anticipazioni sul suo conto.

L’azienda cinese ha recentemente confermato il SoC che troveremo a bordo del prossimo flagship ma ha anche svelato tutti i dettagli del super display “asiatico”, realizzato in collaborazione tra BOE, OPPO e la stessa OnePlus. Lo smartphone è anche stato avvistato dal vivo, svelando in parte il design.

OnePlus 12 protagonista di tante anticipazioni ufficiali

Nel corso di questo mese si sono intensificate le indiscrezioni sul prossimo flagship di casa OnePlus, quel OnePlus 12 che debutterà ufficialmente tra la fine di quest’anno (in Cina) e l’inizio del prossimo anno (sul mercato Global).

Oltre ai render del dispositivo che trovano riscontro in un’unità demo avvistata recentemente, sono trapelate già buona parte delle specifiche tecniche di cui sarà dotato lo smartphone, ora confermate dalla stessa OnePlus tramite il proprio account ufficiale sul social netowrk cinese Weibo.

I primi scatti dal vivo ci svelano in parte il design

All’inizio del mese di settembre sono trapelati render “aggiornati” di OnePlus 12 che trovano conferma, in parte, nelle immagini “dal vivo” condivise dal noto leaker Digital Chat Station.

Nella galleria sottostante, potete osservare lo smartphone “nudo e crudo” ma anche gli scatti catturati a un’unità demo “camuffata” che nasconde il comparto fotografico e tutto il design della parte relativa ai bordi laterali, impedendoci di valutare l’effettivo spessore delle cornici (che saranno comunque sottilissime) attorno al display, curvo verso i lati e interrotto esclusivamente da un foro circolare e centrato che ospita la fotocamera frontale.

Lo smartphone immortalato dovrebbe essere in colorazione Classic Black, ma sappiamo già che OnePlus 12 dovrebbe arrivare anche in altre due colorazioni, un verde (come ormai consuetudine, Vibrant Green) e una particolare finitura bianca (chiamata Pristine White).

Previous Next Fullscreen

Il design “ufficiale” del comparto fotografico principale non ci viene mostrato (è nascosto da una cover sporgente) ma dovrebbe riprendere, almeno in parte, i concetti messi in mostra dal predecessore OnePlus 11. Sul fronte dei sensori, si dice, il prossimo flagship di OnePlus dovrebbe offrire un comparto triplo co-ingegnerizzato con HASSELBLAD e composto dai sensori IMX966 (50 MP, principale, con OIS) e IMX581 (48 MP, ultra-grandangolare) di Sony e dal teleobiettivo periscopico OV64b (64 MP, zoom ottico 3x) di OmniVision.

Un super display targato BOE

Negli ultimi due giorni, tramite il proprio account Weibo, OnePlus ha condiviso un’infinità di curiosità, dettagli e infografiche sul display che vedremo a bordo di OnePlus 12. Questa attenzione rivolta al display, sempre più punto cruciale di uno smartphone, è giustificata dal fatto che il pannello scelto è realizzato in Cina (indicato come Oriental Screen), in collaborazione tra BOE, OPPO e OnePlus.

L’azienda sottolinea che “i cinesi sono saliti sull’Everest dei display” perché, dati alla mano, hanno realizzato un pannello in grado di competere con le migliori soluzioni di Samsung (e addirittura fare meglio), vero mattatore per quanto concerne i display che troviamo a bordo degli smartphone, soprattutto di fascia alta e fascia premium.

Il Boe X1 “Oriental Screen” è il primo display 2K al mondo a ottenere la certificazione DisplayMate A+. Grazie al chip P1 di prima generazione di OPPO, il pannello è stato calibrato con alta precisione a livello dei pixel (c’è anche una tecnologia di calibrazione per singolo pixel).

Tanto per snocciolare alcune specifiche, questo pannello include l’attenuazione della luminosità ad alta frequenza (PWM dimming), il filtraggio della luce blu e l’attenuazione DC. La luminosità di picco sarà di 2600 nit per offrire una maggiore visibilità all’aperto e dare il massimo durante la visualizzazione di contenuti HDR, con uniformità della luminosità pari al 93,7% (percentuale che indica minime variazioni di luminosità tra più aree del display). Secondo BOE, poi, questo pannello ha una durata (in termini di vita del pannello OLED) di oltre due volte superiore rispetto alla media del settore.

Quello specifico che verrà montato su OnePlus 12, secondo i rumor, avrà diagonale da 6,82 pollici con risoluzione 2K (in 19,8:9 – 3168 x 1440 pixel) e refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz (tecnologia LTPO).

Previous Next Fullscreen

Il SoC sarà lo Snapdragon 8 Gen 3

Come Xiaomi, anche OnePlus ha sfruttato l’annuncio ufficiale di Qualcomm allo Snapdragon Summit 2023 per confermare che il prossimo flagship sarà dotato del SoC di punta del chipmaker statunitense, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3.

Come da tradizione, poi, l’azienda cercherà di mettere a punto un sistema di raffreddamento in grado di tenere a bada i bollenti spiriti della piattaforma che, stando ai rumor, sarà affiancata da un massimo di 24 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e di 1 TB di spazio di archiviazione (memorie UFS 4.0). Sul fronte delle performance, OnePlus 12 dovrebbe offrire le migliori specifiche possibili nel panorama Android.

La presunta scheda tecnica di OnePlus 12

Di seguito riportiamo le specifiche chiave, frutto di tutte le indiscrezioni trapelate finora, del OnePlus 12, aggiornate tenendo conto delle più recenti anticipazioni ufficiali.

Display: BOE X1 LTPO OLED da 6,82″ con risoluzione 2K , refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 2600 nit

da con risoluzione , refresh rate adattivo da a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: fino a 24 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: fino a 1 TB (UFS 4.0)

(UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla , co-ingegnerizzata con HASSELBLAD Sensore principale da 50 MP (Sony IMX966) con OIS Sensore ultra-grandangolare da 48 MP (Sony IMX581) Teleobiettivo periscopico da 64 MP (Omnivision OV64b) per lo zoom ottico 3x

, co-ingegnerizzata con Fotocamera frontale: 32 MP

Audio: stereo , nuovo motorino della vibrazione (lineare)

, nuovo motorino della vibrazione (lineare) Reti mobili: 5G

Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , blaster IR , NFC , GPS , USB-C 3.2

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W e wireless a 50 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a e wireless a Sistema operativo: ColorOS 14 (Cina) o OxygenOS 14 (Global) basata su Android 14

Specifiche alla mano, OnePlus 12 sembra avere le carte in regola per alzare ulteriormente l’asticella rispetto al predecessore OnePlus 11, primo smartphone del “nuovo corso” del brand che ha ridotto a un solo smartphone all’anno i lanci sul segmento dei flagship canonici.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Oneplus 11: un top di gamma con un buon prezzo (per il 2023) e Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese