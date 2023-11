Si prospettano mesi frenetici per OnePlus che ha appena fatto il suo ingresso nel mondo dei pieghevoli con il nuovo OnePlus Open e che si appresta ad annunciare il prossimo OnePlus 12 le cui indiscrezioni a riguardo non accennano a fermarsi. Nel mese di ottobre sembrano essersi intensificate particolarmente come testimoniato dai tanti articoli in merito e nei quali abbiamo svelato le specifiche più importanti, i punteggi su AnTuTu e Geekbench, il sensore della fotocamera principale nonché alcuni primi promettenti scatti ufficiali.

Ebbene, nuovo giorno e nuovo leak sul prossimo top di gamma della casa cinese. Ecco i dettagli.

Continuano i leak su OnePlus 12: spuntano dettagli su batteria e ricarica rapida

Come riportato dai colleghi di MySmartPrice e come si evince dalla relativa schermata, OnePlus 12 è stato avvistato sul sito di certificazione cinese 3C il quale ne ha svelato, tra le specifiche di cui eravamo a conoscenza, i dettagli in merito alla capacità della batteria dello smartphone e la velocità di ricarica.

Stando a quanto si legge, OnePlus 12 (numero modello PJD110) dovrebbe montare a bordo un’unità da 5400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100W (come su OnePlus 11) e a 50W wireless; un’informazione che farà contenti molti vista l’assenza di questa specifica sul modello precedente.

Peraltro, la capacità della ricarica wireless si prospetterebbe addirittura superiore a quanto offerto in modalità cablata da altri smartphone della concorrenza.

Come abbiamo visto in passato, anche quest anno OnePlus dovrebbe includere il caricabatterie rapido e un cavo; una scelta indubbiamente in controtendenza rispetto al trend attuale nel panorama degli smartphone.

Cosa sappiamo finora del prossimo top di gamma di OnePlus

Ricapitolando le fughe d’informazione che lo hanno finora coinvolto siamo in grado di delineare un quadro pressoché completo delle specifiche tecniche del prossimo smartphone di punta dell’azienda cinese: a partire dall’ampio display OLED BOE X1 LTPO da 6,82 pollici, risoluzione 2K, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di picco di 2600 nit anche se dovrebbe poter essere in grado di raggiungere anche i 3000-4000 nit in condizioni di forte luce, si vocifera.

Lato fotografico la grande novità sarebbe l’implementazione dell’avanzatissimo sensore d’immagine Sony LYTIA da 50 Megapixel, un sensore grandangolare anch’esso da 50 MP e sensore periscopico da ben 64 MP con zoom ottico 3x per un comparto imaging da primo della classe. Completa il quadro il sensore anteriore da 32 MP.

OnePlus 12 dovrebbe essere lanciato inizialmente in tre colorazioni, denominate Classic Black, Pristine White e Vibrant Green con presentazione ufficiale in Cina prevista per la fine del mese corrente mentre è possibile che in Europa possa sbarcare nel gennaio 2024 come vociferato nel mese di settembre.

