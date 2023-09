Dopo le varie indiscrezioni la serie Redmi Note 13 è finalmente ufficiale con tre nuovi smartphone Android. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ sono dotati di display a 120 Hz, classificazione IP68, ricarica rapida fino a 120 W e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Ecco caratteristiche e prezzi dei nuovi smartphone Redmi.

Specifiche di Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ offrono una serie simile di specifiche. Entrambi sono dotati di un display AMOLED FHD+ 1,5K da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus. Redmi Note 13 Pro+ è animato dal SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra, mentre Redmi Note 13 Pro è trainato dal SoC Snapdragon 7s Gen 2.

Redmi Note 13 Pro+ è disponibile in tre varianti: 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB, mentre Redmi Note 13 Pro è disponibile in cinque varianti: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, entrambi gli smartphone sono dotati di un sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP con OIS, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre per i selfie è disponibile una fotocamera frontale da 16 MP.

Tuttavia Redmi Note 13 Pro+ è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W, mentre Redmi Note 13 Pro adotta una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67 W. Entrambi i dispositivi eseguono la MIUI 14 basata su Android 13.

Redmi Note 13 Pro+ è disponibile nelle tre opzioni di colore bianco, nero e argento, mentre Redmi Note 13 Pro è acquistabile nelle quattro varianti di colore: nero, blu, bianco e argento.

Specifiche di Redmi Note 13

Redmi Note 13 dispone di un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è trainato dal SoC MediaTek Dimensity 6080 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, oppure 8 GB con 128 GB, 8 GB con 256 GB o 12 GB con 256 GB a seconda del modello.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore primario da 100 MP e da un obiettivo di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP.

Redmi Note 13 è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W ed esegue la MIUI 14 basata su Android 13. Il dispositivo è disponibile nelle tre opzioni di colore nero, bianco e blu.

Disponibilità e prezzi di Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+

A seguire i prezzi dei vari modelli della nuova gamma di Smartphone Redmi.

Redmi Note 13 – 6 GB + 128 GB – 1.199 yuan (circa 154 euro)

Redmi Note 13 – 8 GB + 128 GB – 1.299 yuan (circa 166 euro)

Redmi Note 13 – 8 GB + 256 GB – 1.499 yuan (circa 192 euro)

Redmi Note 13 – 12 GB + 256 GB – 1.699 yuan (circa 218 euro)

Redmi Note 13 Pro – 8 GB + 128 GB – 1.499 yuan (circa 192 euro)

Redmi Note 13 Pro – 8 GB + 256 GB – 1.699 yuan (circa 218 euro)

Redmi Note 13 Pro – 12 GB + 256 GB – 1.899 yuan (circa 243 euro)

Redmi Note 13 Pro – 12 GB + 512 GB – 1.999 yuan (circa 256 euro)

Redmi Note 13 Pro – 16 GB + 512 GB – 2.099 yuan (circa 269 euro)

Redmi Note 13 Pro+ – 12 GB + 256 GB – 1.999 yuan (circa 256 euro)

Redmi Note 13 Pro+ – 12 GB + 512 GB – 2.199 yuan (circa 282 euro)

Redmi Note 13 Pro+ – 16 GB + 512 GB – 2.299 yuan (circa 295 euro)

Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ sono disponibili da oggi in Cina e al momento non abbiamo informazioni in merito al lancio dei prodotti in altri mercati.

