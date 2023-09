L’IFA 2023 di HONOR si rivela ricca di novità interessanti: oltre alla nuova colorazione per HONOR 90, la casa cinese presenta a livello globale l’atteso pieghevole HONOR Magic V2 e svela HONOR V Purse, un inedito concept di “Phone-to-Purse” che inaugura l’era dei dispositivi elettronici visti come una nuova categoria di prodotti di consumo trendy e alla moda, che offrono opportunità illimitate di espressione personale. Andiamo a scoprire tutto.

HONOR Magic V2 è ufficiale in versione globale e arriva in Italia

Iniziamo da HONOR Magic V2, uno smartphone pieghevole che è stato annunciato lo scorso luglio insieme al tablet MagicPad 13 con l’intento di sfidare apertamente Samsung Galaxy Z Fold5. Si tratta del pieghevole più sottile al mondo (4,8 mm da aperto e 10 mm da chiuso), pensato per offrire tante funzionalità e un design elegante e sofisticato. Per la prima volta, HONOR ha utilizzato una lega di titanio per la copertura della cerniera, un materiale che offre equilibrio tra peso e resistenza (è più leggero dell’alluminio e più resistente dell’acciaio): presenta una resistenza superiore del 150% rispetto alle coperture in lega di alluminio, cosa che la rende l’ideale per questo tipo di dispositivi. Per il resto del corpo principale della cerniera è stato utilizzato un acciaio proprietario, che offre un equilibrio tra sottigliezza e durata: tutto questo fa sì che lo smartphone risulti il 25% più sottile di HONOR Magic Vs e il 20% più resistente.

La nuova cerniera ha ridotto lo spessore del 75% e la profondità dei segni di piegatura sullo schermo del 47%. Grazie all’avanzata struttura di smorzamento “a pinza” composta da sette set di camme (tre in più rispetto ai predecessori), il dispositivo garantisce maggiore stabilità nell’apertura e una migliore fluidità in chiusura. Inoltre consente una migliore esperienza di apertura in diverse angolazioni. Un’altra novità è la micro serratura costruita con l’acciaio proprietario di HONOR. Questo piccolo elemento è da 20 a 100 volte più piccolo dei componenti utilizzati nei precedenti smartphone pieghevoli del marchio, e previene il disallineamento e le pieghe dello schermo. All’interno della cerniera in lega di titanio sono state utilizzate viti corte personalizzate per ridurre al minimo l’altezza della struttura della cerniera, senza compromettere la robustezza della meccanica. La tecnologia di giunzione a mortasa e tenone consente di integrare con successo il coperchio e il corpo della cerniera, riducendo in modo significativo lo spazio interno e lo spessore complessivo della cerniera. Tutte queste innovazioni consentono a HONOR Magic V2 di resistere a più di 400.000 pieghe: un numero che supera le 100 aperture al giorno per 10 anni.

La casa cinese è riuscita a inserire a bordo il sistema di raffreddamento HONOR Ultra-thin Bionic VC, che incorpora materiali avanzati come la camera di vapore ultrasottile, la grafite ad altissima conducibilità termica, il gel a conducibilità termica, la lamina di rame e il telaio centrale AL ad alta conducibilità termica. Nonostante lo smartphone risulti molto sottile, ogni centimetro viene massimizzato per offrire la migliore efficienza di raffreddamento possibile. Vale la pena citare anche l’antenna ultrasottile, caratterizzata da un design di soli 3 mm e da prestazioni all’avanguardia.

Per quanto concerne le specifiche tecniche non ci sono grossi cambiamenti rispetto alla versione già presentata in Cina. HONOR Magic V2 dispone di uno schermo esterno OLED da 6,43 pollici Full-HD+ e di uno schermo interno, pieghevole, da 7,92 pollici (sempre OLED): entrambi si spingono fino a 120 Hz di refresh rate. Il cuore è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, e risulta affiancato da 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico vede la presenza di una tripla fotocamera esterna (50+50+20 MP) e di una “doppia” fotocamera anteriore: una interna e una esterna, entrambe da 16 MP.

Previous Next Fullscreen

Questa la scheda tecnica di HONOR Magic V2 (qui per tutti i dettagli):

display interno pieghevole LTPO OLED da 7,92 pollici con risoluzione 2156 x 2344 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

display esterno LTPO OLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno 740

16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) e teleobiettivo da 20 MP (f/2.4)

fotocamera interna da 16 MP e fotocamera anteriore esterna da 16 MP (entrambe con apertura f/2.2)

connettività 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS (dual-band), NFC, infrarossi, porta USB Type-C 3.1

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 66 W

sistema operativo: MagicOS 7.2 basato su Android 13

dimensioni da aperto: 156,7 x 145,4 x 4,7 o 4,8 mm

dimensioni da chiuso: 156,7 x 74,1 x 9,9 o 10,1 mm

peso: 231 o 237 g

Purtroppo per il momento il produttore cinese non ha ancora diffuso dettagli riguardanti il prezzo e la data di uscita per l’Italia: restate sintonizzati perché probabilmente ne sapremo presto di più. Quale dovrebbe essere il prezzo giusto secondo voi? Difficile in ogni caso scendere dai 1599 euro richiesti per il predecessore.

HONOR V Purse è un incredibile concept di “pieghevole indossabile”

HONOR V Pulse è un nuovo modello che vuole ridefinire il concetto di smartphone pieghevole, rendendolo indossabile come una borsa alla moda e offrendo infinite possibilità di stile ed espressione personale. “Gli smartphone pieghevoli di HONOR hanno fatto grandi passi avanti, con ogni nuovo step che mostra notevoli progressi in termini di design, funzionalità e resistenza”, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR. “Non solo, con il nostro concetto di telefono indossabile, reso realtà dall’HONOR V Purse, stiamo esplorando soluzioni sostenibili che sfruttano l’emergente tecnologia pieghevole per potenziare la creatività e plasmare lo stile di vita di domani”.

Purse trasforma il concetto di smartphone pieghevole nell’ultimo fashion statement “phy-gital“, grazie a una serie di schermate always-on (AOD) personalizzabili che riproducono il design di una borsa, inclusi tutti gli elementi caratteristici come catene, accessori e nappine, che sono in grado di muoversi in sintonia con lo smartphone. Quest’ultimo si può trasformare in una sorta di “borsetta hi-tech” grazie alla compatibilità con un’ampia scelta di cinturini e catene intercambiabili, che si agganciano alla cerniera e permettono allo smartphone di essere indossato con facilità sulla spalla.

Previous Next Fullscreen

Realizzato con materiali responsabili e con una cerniera pensata per essere piegata più di 400.000 volte, HONOR V Purse è stato pensato con cura per risultare il miglior compagno nella quotidianità. Sfruttando la piattaforma HONOR Talents Global Design Awards, la casa cinese ha collaborato con i migliori influencer del settore con l’obiettivo di progettare una serie di AOD personalizzati per il dispositivo. Attraverso l’interfaccia API che consente ai designer di sfruttare giroscopio, touchscreen, sensore di luce ambientale e non solo, HONOR potrà invitare i talenti emergenti di tutto il mondo a proporre nuovi design che riflettano le ultime tendenze e contribuiscano a ridefinire lo stile di vita di ognuno.

