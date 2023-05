Oggi vi proponiamo la recensione di Huawei P60 Pro, il nuovo gioiellino del colosso cinese, che nonostante le difficoltà dovute al Ban USA, non molla la presa e continua a sfornare smartphone dall’elevato tasso di innovazione. P60 Pro porta al debutto un nuovo teleobiettivo con apertura F/1.2, capace di realizzare foto straordinarie e ancora una volta, in grado di alzare l’asticella della qualità fotografica.

Peccato che tutto questo rischi di diventare l’ennesimo colpo a salve, inevitabilmente frenato dalla questione servizi di Google, Android Auto e connettività 5G mancanti, un peccato per Huawei e per il mercato, che avrebbe bisogno della pressione concorrenziale della casa cinese.

Video recensione Huawei P60 Pro

Design e materiali

Huawei P60 Pro è decisamente originale nel design, per lo meno nella colorazione Rococo Pearl (disponibile anche in colorazione nera) , che trae ispirazione dallo stile francese del 700. La back cover ha una finitura con una un sottilissimo strato di pietra minerale, una lavorazione quasi artigianale che rende ogni esemplare diverso dagli altri e unico.

La parte frontale invece riprende il design degli ultimi prodotti del brand, con un vetro anteriore protettivo curvato su 4 lati e il foro per la fotocamera in posizione centrale. A differenza di Mate 50 Pro non c’è un’isola in quanto è assente il sensore TOF per il riconoscimento 3D del volto.

La qualità costruttiva è impeccabile, certificata anche dalla resistenza ad acqua e polvere IP68, le dimensioni non sono eccessive (161mmx 74.5mm x 8.3mm per un peso di 200 grammi) e il device è piacevole da tenere in mano seppur un po’ scivoloso, con un touch and feel soddisfacente. Interessante l’adozione del Kunlun Glass, un vetro protettivo 3D fatto in casa da Huawei che promette una resistenza senza rivali.

Il display è OLED LTPO da 6.67 pollici con risoluzione di 2700 x 1220 pixel e un refresh rate adattivo tra 1 e 120 Hz. Completano le caratteristiche tecniche il touch sampling rate di 300 Hz e una modulazione di frequenza a 1440 Hz. Ottima la qualità e molto complete anche le possibilità di personalizzazione software della resa cromatica. La parte multimediale si appoggia infine su speaker stereo potenti e corposi, oltre che su una connettività wireless Bluetooth 5.2



Funzionalità

Huawei P60 Pro, come tutti i dispositivi di Huawei, si appoggia agli HMS (Huawei Mobile Services), un ecosistema di servizi fatti in casa dalla casa cinese per sopperire alle imposizioni del ban. Purtroppo, nonostante i molti progressi in termini di parco applicazioni disponibili su App Gallery, l’ esperienza con il software risulta ancora zoppicante, sono infatti molte le app non disponibili o che non funzionano correttamente a causa dell’assenza dei servizi e API di Google, oltre all’ impossibilità di utilizzare Android Auto.

In realtà ci sono anche alcune cose ben fatte come Petal Maps, che per alcune funzionalità risulta addirittura migliore di Google Maps, ma nel complesso la nostra esperienza d’uso è stata segnata dalla necessità di inventare workaround o subire potenziali rischi di sicurezza legati all’installazione di file apk, aspetti che rendono il software di Huawei al momento adatto solo ad un pubblico molto consapevole.