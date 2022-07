WhatsApp vi farà nascondere lo stato online: ecco la funzione in anteprima

Si torna a parlare ancora una volta di novità relative a WhatsApp, tuttavia oggi non è per via del rilascio di un nuovo aggiornamento dell’app, bensì per delle anticipazioni sul futuro arrivo di una nuova funzione utile per la privacy degli utenti (Android, iOS e Desktop): la possibilità di nascondere lo stato online durante l’utilizzo del servizio.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Partendo dalle reazioni ai messaggi finalmente disponibili per tutti e già in via di rinnovamento, ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, nonché la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo e di usare avatar nelle videochiamate, l’invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale, nuove opzioni per la privacy, gli aggiornamenti di stato e il nuovo limite di tempo per eliminare messaggi per tutti. Qualora vi foste persi alcuna di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso gettiamo lo sguardo all’orizzonte e andiamo a scoprire una nuova funzione che il team di WhatsApp potrebbe presto introdurre.

WhatsApp per la privacy: si potrà nascondere lo stato online

Nel corso degli anni, un numero crescente di utenti di WhatsApp ha invocato a gran voce una possibilità che servizi concorrenti offrono da una vita: una funzione che permetta di nascondere lo stato online durante l’utilizzo e di gestire in maniera fine a chi eventualmente renderlo visibile.

Ci sono diverse ragioni per le quali gli utenti potrebbero volere una funzione di questo tipo, dalle più banali come il voler utilizzare l’app senza essere disturbati da altri utenti, alle più serie come il voler tenere a bada eventuali stalker. Insomma, il poter nascondere il fatto di essere online potrebbe aiutare non poco a salvaguardare la privacy e la tranquillità degli utenti.

Finalmente la buona notizia è arrivata: il team di sviluppo di WhatsApp ha prestato orecchio ai propri utenti e si è messo al lavoro per implementare una funzione di quel tipo nelle Impostazioni per la Privacy del servizio. Come potete vedere dal seguente screenshot, con un futuro aggiornamento sarà possibile decidere chi può vedere quando siamo online nella stessa sezione che permette di scegliere chi può vedere il nostro ultimo accesso, per l’occasione rinominata “Last Seen & Online”. In particolare, ci sono due opzioni: “Everyone” e “Same as Last Seen”; in poche parole, usando la seconda opzione e limitando ad esempio la visione dell’ultimo accesso a “I miei contatti”, a tutti gli utenti non presenti nei contatti salvati verranno nascoste sia le informazioni sull’ultimo accesso che quelle sullo stato online.

Lo screenshot proviene dallo sviluppo di WhatsApp Beta per iOS, ma comunque la novità verrà resa disponibile anche nelle versioni Android e Desktop del servizio. Purtroppo, la novità non è ancora disponibile per nessun utente, neppure per quelli del ramo beta, dunque questa è una pura e semplice anteprima.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.