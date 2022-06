WhatsApp Beta sta rilasciando una nuova versione delle reazioni ai messaggi

In data odierna, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.15.6. Contestualmente è stata rilasciata la nuova Beta per iOS nell’App Store. In entrambi i casi, la novità più interessante di questa nuova versione dell’app attiene alle reazioni ai messaggi: dopo averle rese disponibili per tutti gli utenti, il noto servizio di messaggistica istantanea le sta già rinnovando.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Partendo proprio dalle reazioni ai messaggi finalmente disponibili per tutti, ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, nonché la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo e di usare avatar nelle videochiamate, l'invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale, nuove opzioni per la privacy e gli aggiornamenti di stato.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.15.6

Sono passati quasi due mesi da quando WhatsApp ha reso le reazioni ai messaggi disponibili per tutti i propri utenti Android e iOS (non solo per quelli del ramo beta) e già si intravedono i primi segnali di rinnovamento della funzione. Infatti, mentre nelle fasi di test si era parlato della possibilità di usare qualsiasi emoji della tastiera come reazione, la prima versione pubblica delle reazioni limita la scelta a sole sei opzioni. Per fortuna, il team ha deciso di portarsi avanti: alcuni utenti delle versioni beta 2.22.15.6 e 2.22.15.7 per Android e 22.14.0.71 per iOS hanno già ricevuto la possibilità di utilizzare tutte le emoji come reazioni ai messaggi.

Verificare se la novità sia già stata resa disponibile anche per il proprio account oppure no è molto semplice: non bisogna fare altro che provare a reagire ad un messaggio; come si vede negli screenshot seguenti, la novità si presenta sotto forma di un comodo tasto “+” alla destra delle emoji già precedentemente utilizzabili. Un tap sul nuovo tasto non fa altro che aprire la tastiera, consentendo all’utente di scegliere una qualsiasi delle emoji ivi presenti per reagire al messaggio. Nel caso di iOS, è presente anche una comoda sezione che si può trascinare per cercare e selezionare agevolmente l’emoji desiderata.

Purtroppo, allo stato attuale la nuova versione delle reazioni ai messaggi di WhatsApp è disponibile solo per un ristretto numero di utenti del ramo beta; la buona notizia, comunque, è che la distribuzione è in corso, dunque nelle prossime settimane dovrebbe raggiungere prima tutti i beta tester e poi anche la versione stabile dell’app.

