WhatsApp lavora a una novità molto attesa, reazioni più inclusive nella Beta

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.13.4. La principale novità di questo nuovo aggiornamento è rappresentata dalla maggiore inclusività delle reazioni ai messaggi, ma questa non è l’unica notizia riguardante WhatsApp: il team di sviluppo del servizio sta lavorando ad una nuova funzione che sarebbe estremamente utile, che servizi concorrenti come Telegram offrono da tempo immemore: la modifica dei messaggi.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone, la lista degli ex partecipanti e il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano le informazioni sulle reazioni, l’invio di file e gli adesivi di Stranger Things. Qualora vi siate persi alcuna di queste novità, potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo all’orizzonte.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.13.4

Dopo averle rese disponibili per tutti, il team di WhatsApp sta continuando a lavorare per migliorare le reazioni. Delle informazioni più dettagliate vi abbiamo già parlato a tempo debito e adesso è stato compiuto un altro piccolo passo avanti: come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, l’ultima beta di WhatsApp permette di cambiare il colore della pelle delle emoji usate come reazioni ai messaggi.

Il colore mostrato nelle reazioni rispecchia quello selezionato dall’utente nella pagina principale delle emoji e ne segue le eventuali modifiche.

Si tratta chiaramente di una novità non rivoluzionaria, ma va sicuramente nella giusta direzione.

WhatsApp: finalmente la modifica dei messaggi

Veniamo alla novità che tanti utenti di WhatsApp stanno aspettando da parecchio tempo: il team di sviluppo del noto servizio di messaggistica sta finalmente lavorando alla funzione di modifica dei messaggi di testo inviati.

L’attesa per questa funzione non è legata solo al fatto che altri servizi concorrenti già permettono di farlo, ma anche e soprattutto ai primi avvistamenti della novità su WhatsApp, risalenti addirittura a cinque anni fa. Ebbene, dopo un’attesa ingiustificatamente lunga, il team si sta finalmente dedicando anche al potenziamento delle funzioni riguardanti i messaggi di testo.

Come potete vedere dagli screenshot, il tasto Edit permetterà di apportare delle modifiche ai messaggi inviati, consentendo ad esempio di eliminare eventuali errori di digitazione senza dover cancellare il messaggio o inviarne un secondo di correzione. Allo stato attuale non sembra che nei piani di WhatsApp ci sia anche l’inserimento di una cronologia delle modifiche che permetta di controllare tutte le versioni precedenti di un determinato messaggio, tuttavia lo sviluppo è ancora in corso, quindi non è detta l’ultima parola. Inoltre, non si conosce ancora la finestra temporale entro la quale le modifiche potranno essere apportate.

Come detto, la funzione in discorso è in fase di sviluppo, dunque non è ancora disponibile per nessuno. Il team di sviluppo sta lavorando per rilasciarla con un futuro aggiornamento dell’app — naturalmente, sia in quella per dispositivi Android che nella controparte per iOS e in Desktop, da cui proveniva il primo avvistamento —, con priorità come sempre ai beta tester, dunque questa rimane una mera anteprima.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.