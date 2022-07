WhatsApp Beta 2.22.15.8 aggiorna l’eliminazione dei messaggi per tutti

In data odierna, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.15.8. La novità più interessante di questa nuova versione dell’app attiene all’eliminazione dei messaggi per tutti: il tempo limite a disposizione è già aumentato per alcuni beta tester.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Partendo dalle reazioni ai messaggi finalmente disponibili per tutti e già in via di rinnovamento, ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, nonché la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo e di usare avatar nelle videochiamate, l’invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale, nuove opzioni per la privacy e gli aggiornamenti di stato. Qualora vi foste persi alcuna di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo a questo rinnovamento che il team di sviluppo di WhatsApp sta apportando all’eliminazione dei messaggi.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.15.8

Lo scorso mese di febbraio, nell’articolo dedicato alla versione 2.22.4.10 di WhatsApp Beta per dispositivi Android vi avevamo già parlato della volontà del team di sviluppo del servizio di instant messaging di consentire ai propri utenti di disporre di un limite temporale diverso per usufruire della funzione “elimina per tutti” dei messaggi, arrivando ad un nuovo massimo di 2 giorni e 12 ore. Ebbene oggi, quasi cinque mesi più tardi, finalmente ci siamo: WhatsApp ha dato il via al roll out della novità descritta per alcuni utenti della versione beta dell’app.

La funzione di eliminazione dei messaggi ovviamente non cambia, rimane la possibilità di cancellare un messaggio soltanto per sé o per tutti; l’unica verà novità attiene all’innalzamento del precedente limite massimo di tempo da 1 ora, 8 minuti e 16 secondi a ben 2 giorni e 12 ore, dunque esattamente lo stesso che era stato oggetto di avvistamenti durante la fase di sviluppo. Insomma, una volta che il nuovo limite sarà stato reso disponibile per tutti gli utenti, si avrà tempo in abbondanza per ripensare a messaggi inviati in precedenza ed eventualmente tornare sui propri passi.

Dal momento che siamo in argomento, è bene ricordare che il team di WhatsApp sta lavorando ad una funzione simile per gli amministratori dei gruppi: in futuro, potranno eliminare qualsiasi messaggio presente in un gruppo; il limite temporale avvistato è lo stesso appena descritto.

Il nuovo tempo massimo per l’eliminazione dei messaggi per tutti è in roll out graduale a partire dagli utenti di WhatsApp Beta, ma è lecito aspettarsi un rilascio anche per la versione stabile in tempi relativamente brevi.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.