WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento della versione beta per Android che include una novità relativa all’invio dei file. La piattaforma sta finalmente implementando per più utenti la possibilità di inviare file di dimensioni fino a 2 GB.

Ecco le novità di WhatsApp beta 2.22.13.6 per Android

A marzo WhatsApp stava testando per alcuni utenti in Argentina una funzionalità che consente di condividere file multimediali fino a 2 GB e il mese scorso la società ha iniziato a rilasciare la stessa funzionalità a pochi altri utenti al di fuori dell’Argentina.

Con il rilascio della nuova beta 2.22.13.6 di WhatsApp per Android, da oggi molti più utenti possono finalmente condividere file fino a 2 GB, invece che solo fino a 100 MB.

Per verificare se la funzionalità è già disponibile per il vostro account è sufficiente aggiornare WhatsApp Beta e provare a inviare un file di dimensioni superiori a 2 GB in una chat e leggere il messaggio di avviso che compare.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo la possibilità di inviare file di grandi dimensioni è stata rilasciata a più utenti a partire da oggi e nelle prossime settimane sono pianificate ulteriori attivazioni.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Per aggiornare WhatsApp Beta è necessario essere iscritti al relativo programma, operazione fattibile attraverso questa pagina, dopodiché basterà istallare o aggiornare l’app tramite il Play Store. In alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il file APK dell’ultimo aggiornamento disponibile su APK Mirror.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp