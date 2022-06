WhatsApp introduce nuove opzioni per tutelare la privacy degli utenti

Torniamo a parlare di WhatsApp, il più noto servizio di messaggistica istantanea al mondo, e questa volta non lo facciamo per analizzare le novità di qualche nuovo aggiornamento dell’app, bensì per riportarvi un annuncio ufficiale in materia di privacy della società facente capo a Meta.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, nonché la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo, l’invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale e gli aggiornamenti di stato. Qualora vi siate persi alcuna di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo alle nuove opzioni per la privacy appena annunciate.

WhatsApp: nuove opzioni per la privacy per tutti

Nella strategia di comunicazione di WhatsApp, i discorsi relativi alla privacy degli utenti sono sempre molto presenti — d’altra parte la crittografia end-to-end è probabilmente il punto di forza che il colosso rimarca più spesso —, ma, al netto dei proclami, ogni volta che il servizio introduce nuove funzioni concretamente utili a potenziare la tutela delle informazioni personali dei propri utenti è sicuramente una buona notizia.

Ed è proprio questo il caso: servendosi del proprio account Twitter ufficiale, il team di WhatsApp ha da poco annunciato il roll out di nuove opzioni dedicate nella sezione delle Impostazioni dedicata alla privacy. Il rilascio è in corso in questo momento per tutti e il portato della novità è presto detto: grazie a queste nuove opzioni, gli utenti hanno la possibilità di selezionare quali tra i propri contatti possono vedere la propria immagine di profilo, le proprie informazioni e lo stato. Per ciascuna di queste voci è possibile selezionare varie opzioni di visualizzazione: Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto, Nessuno.

Ecco come la novità viene illustrata sul sito ufficiale:

Modifica le tue impostazioni sulla privacy per controllare chi può vedere le tue informazioni. Puoi impostare il tuo ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione Info o lo stato come indicato di seguito: Tutti : il tuo ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione Info o lo stato saranno visibili a tutti gli utenti di WhatsApp.

I miei contatti : il tuo ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione Info o lo stato saranno visibili solo ai contatti presenti nella rubrica del tuo telefono.

I miei contatti eccetto… : il tuo ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione Info o lo stato saranno visibili ai contatti presenti nella rubrica del tuo telefono, tranne quelli che decidi di escludere.

Nessuno: il tuo ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione Info o lo stato non saranno visibili a nessuno.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.