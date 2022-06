Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.13.8.

Le novità della versione 2.22.13.8 di WhatsApp Beta per Android

Con Android 12 è stata introdotta una nuova animazione di avvio dell’app con una schermata iniziale abilitata automaticamente per impostazione predefinita che ha un look molto diverso rispetto a quella sviluppata dal team di WhatsApp alcuni anni fa.

Per tale motivo, il team di sviluppatori del servizio di messaggistica sta ora introducendo alcune modifiche per ripristinare la schermata iniziale dopo aver installato l’ultima versione beta dell’app. Ecco le due schermate di avvio a confronto:

L’API SplashScreen utilizzata su Android 12 per generare la nuova animazione di avvio dell’app è stata disabilitata, quindi con la versione 2.22.13.8 beta viene visualizzata la schermata iniziale “originale” di WhatsApp.

Questa modifica è rilevante solo per gli utenti che hanno un dispositivo con Android 12 mentre chi usa una precedente versione dell’OS visualizza già la schermata iniziale “originale”.

Al momento non è chiaro se la versione 2.22.13.8 beta sia disponibile per tutti gli utenti che hanno aderito al relativo programma o soltanto per alcuni selezionati.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.13.8 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

