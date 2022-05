WhatsApp Beta 2.22.12.4 mostra tracce di una novità per i gruppi

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.12.4. Se vi state chiedendo quali novità siano contenute in questa nuova release per i beta tester, ebbene sappiate che il team di sviluppo della nota applicazione di messaggistica sta lavorando alla possibilità di vedere — con un futuro aggiornamento — una lista dei precedenti partecipanti ai propri gruppi.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone, per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi e per il ritocco grafico degli aggiornamenti di stato testuali, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Le più recenti attengono ai gruppi allargati fino a 512 persone, a una funzione che li riguarda e al piano in abbonamento WhatsApp Premium. Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link qui sopra, intanto occupiamoci dell’ultima versione Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.12.4

Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare al fine di potenziare e migliorare i gruppi con futuri aggiornamenti dell’app e adesso si parla della futura possibilità di vedere una lista completa dei passati partecipanti ai gruppi di appartenenza. Le prime tracce di questa ennesima novità relativa ai gruppi sono state scovate nella versione 2.22.12.4 di WhatsApp Beta per Android appena rilasciata.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, entrando nelle informazioni di ciascun gruppo, in fondo alla lista dei partecipanti correnti e prima della sezione comprendente le opzioni Abbandona gruppo e Segnala gruppo, si potrà usare la nuova funzione View past participants. Questa, come il nome lascia facilmente intuire, consentirà di visionare una lista completa degli ex partecipanti del gruppo; in questo modo sarà anche più agevole tenere traccia di chi ha abbandonato il gruppo.

Allo stato attuale, sembra che la funzione potrà essere sfruttata da qualsiasi partecipante del gruppo stesso, dunque non soltanto dagli amministratori. Se per un verso ciò rischierebbe di vanificare la funzione di abbandono “silenzioso” dei gruppi di cui vi abbiamo parlato giusto ieri, va anche detto che, una volta rilasciate entrambe le funzioni, l’abbandono dei gruppi non verrà più segnalato ai partecipanti, pertanto per conoscere i nomi degli ex partecipanti bisognerà prendersi la briga di andare a controllare la lista dedicata.

Va però precisato che, dal momento che la funzione descritta è attualmente in fase di sviluppo, non si può escludere una modifica del suo comportamento prima del rilascio. Ora come ora, comunque, non si sa quando il team di WhatsApp renderà la novità disponibile per gli utenti, naturalmente con priorità ai beta tester. In ogni caso, maggiori dettagli non tarderanno ad emergere man mano che lo sviluppo della funzione andrà avanti.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.