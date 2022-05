Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per introdurre una serie di funzionalità pensate appositamente per gli utenti aziendali che eseguono WhatsApp Business.

Già qualche settimana fa vi avevamo anticipato dei lavori in corso su un piano in abbonamento (facoltativo) che avrebbe permesso di ottenere ulteriori funzionalità agli utenti aziendali; oggi, grazie al portale specializzato WaBetaInfo, emergono ulteriori dettagli sul piano, che si chiamerà WhatsApp Premium.

WhatsApp Business: ecco nome e dettagli del piano in abbonamento

In futuro, WhatsApp Business offrirà ai propri utenti un piano in abbonamento facoltativo, in pieno stile Twitter Blue per Twitter, tramite il quale gli account aziendali riceveranno funzionalità aggiuntive.

Il piano in questione si chiamerà WhatsApp Premium (come detto sarà opzionale) e offrirà agli utenti Business che lo sottoscriveranno almeno un paio di opzioni aggiuntive, come la possibilità di collegare un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente allo stesso account (in luogo dei 4 concessi dal piano standard), permettendo addirittura di rinominarli per evitare confusioni all’interno dei team di lavoro.

L’altra opzione aggiuntiva che verrà messa a disposizione degli account “premium” di WhatsApp Business sarà la possibilità di creare un link breve personalizzato, nel formato ”wa.me/nomeazienda”, che faciliterà il contatto dell’account dell’azienda stessa pur senza nasconderne il numero di telefono, che rimarrà comunque il vincolo principale (ovvero il “nome utente”) dell’account.

Ad oggi, questi sono tutti i dettagli attualmente noti sull’abbonamento Premium di WhatsApp Business; non vi sono informazioni sul prezzo, dettagli su ulteriori funzionalità che la sottoscrizione permetterà di sbloccare o una data per il possibile rilascio.

L’unica certezza è che il team di sviluppo sta lavorando per portare questo piano in abbonamento facoltativo in un futuro aggiornamento di WhatsApp Business beta per Android, per iOS e per Desktop, prima che poi venga rilasciato sulla versione stabile del client per gli account aziendali della popolare app di messaggistica.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare le ultime versioni in anteprima di WhatsApp Business per gli smartphone Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Qualora il programma fosse momentaneamente al completo, ma voleste comunque provare in anteprima le ultime novità introdotte nell’applicazione, è possibile ricorrere all’installazione manuale dei relativi file APK, effettuando il download tramite il portale APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Se invece foste semplicemente interessati a scaricare WhatsApp Business per Android, potete procedere tramite il Play Store di Google o attraverso il badge sottostante.

