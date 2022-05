Sono giorni frenetici per il team di sviluppo di WhatsApp Beta che giunge alla versione 2.22.11.14 e porta in dote una utile e potente funzione per tutti gli admin dei gruppi.

Proprio qualche giorno fa la versione beta della popolare app di messaggistica istantanea si è aggiornata alla versione 2.22.10.14 con alcune interessanti novità riguardanti la sicurezza dell’app.

Grazie al portale specializzato WaBetaInfo, apprendiamo che è in arrivo una funzione che consentirà agli admin dei gruppi di cancellare i messaggi per tutti all’interno di una chat. Tale funzione pare fosse in cantiere fin dalla versione 2.22.1.7 di Whatsapp Beta ma questa volta sembra essere tornata in auge grazie ai progressi compiuti nello sviluppo della stessa e grazie all’aggiunta di una nuova funzione.

WhatsApp Beta 2.22.11.14: nuovi poteri agli admin dei gruppi

Con la nuova versione di WhatsApp Beta, infatti, l’amministratore che deciderà di cancellare un messaggio per tutti i membri di una chat di gruppo verrà prima avvisato da un pop-up che lo informa del fatto che tutti i partecipanti potranno vedere chi ha eliminato il messaggio; dovendo, inoltre, confermare o meno la sua scelta. In aggiunta WhatsApp è intenzionata a estendere fino a 2 giorni e 12 ore il periodo entro il quale un admin potrà eliminare un messaggio per tutti.

La nuova funzione attualmente è ancora in via di sviluppo e non è disponibile nella versione Beta dell’applicazione anche se crediamo possa arrivare nelle prossime settimane con un nuovo aggiornamento.

Come scaricare l’ultima versione Beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione Beta dell’app di messaggistica per gli smartphone Android sarà necessario iscriversi al Programma Beta dell’app (attraverso questo link). Qualora il Programma Beta non fosse disponibile, sarà possibile testare le ultime funzioni scaricando e installando manualmente i relativi APK tramite il portale APK Mirror disponibili a questo link.

Se invece voleste scaricare l’ultima versione stabile di Whatsapp dal Google Play Store vi basterà cliccare sul badge sottostante.

