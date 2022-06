Il team di WhatsApp ha rilasciato il consueto aggiornamento quotidiano per la versione Beta sul Google Play Store, tuttavia la novità di cui parliamo oggi non riguarda solo i beta tester ma tutti gli utenti del servizio di instant messaging: i preannunciati nuovi gruppi allargati fino a 512 partecipanti sono in roll out per tutti.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare la lista degli ex partecipanti ai gruppi, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo, l’invio di file, il filtro di ricerca, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale e gli aggiornamenti di stato. Qualora vi siate persi alcuna di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo al presente.

WhatsApp: finalmente i gruppi fino a 512 partecipanti

Il mese scorso si era parlato di due importanti novità in arrivo per gli utenti WhatsApp e se la prima, vale a dire la possibilità di inviare file fino a 2 GB di dimensioni, è stata implementata nei giorni precedenti, è arrivato il momento di completare il discorso con la seconda, che alcuni ameranno e altri odieranno: la possibilità di creare dei gruppi con un numero massimo di 512 partecipanti.

Mentre in precedenza questa funzione era stata resa disponibile soltanto per un numero limitato di utenti del ramo beta, la fase di test è chiaramente giunta al termine, perché il team di WhatsApp ha finalmente iniziato a rilasciare la novità per tutti. Come potete vedere dallo screenshot che segue, WhatsApp per Android permette ora di creare un nuovo gruppo e di aggiungervi fino ad un massimo di 512 partecipanti. Tale numero massimo può essere raggiunto sia direttamente in sede di creazione di un nuovo gruppo, sia in un secondo momento attraverso l’aggiunta di altri partecipanti. Verificare se la nuova funzione è già disponibile anche per il proprio account è molto semplice: non bisogna fare altro che provare a creare un nuovo gruppo, selezionare un membro a caso e controllare il numero indicato sotto all’intestazione “Nuovo gruppo” (naturalmente, a verifica effettuata, potete tornare indietro e non creare il gruppo, se non necessario).

Allo stato attuale, è già stata riscontrata la compatibilità della nuova funzione con WhatsApp beta per Android 2.22.13.10 e versioni successive e per WhatsApp beta per iOS 22.12.0.73. Come detto poco sopra, in ogni caso, non si tratta di un roll out limitato ai beta tester, bensì di un rilascio che tocca tutti gli utenti di WhatsApp per Android, iOS e Desktop. La distribuzione ha preso il via in data odierna (10 giugno 2022), dunque è molto probabile che al massimo nel giro di 24 ore sarà disponibile per tutti.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

