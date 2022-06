WhatsApp Beta 2.22.15.5 contiene tracce di una novità per le videochiamate

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.15.5. La novità più interessante di questa nuova versione attiene alle videochiamate, con particolare riferimento alla possibilità di impostare un avatar, tuttavia non è ancora disponibile e lo sarà — eventualmente — solo con un prossimo aggiornamento dell’applicazione.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, nonché la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo, l’invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale, nuove opzioni per la privacy e gli aggiornamenti di stato. Qualora vi foste persi alcuna di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo a questa novità che il team di sviluppo di WhatsApp sta preparando per le videochiamate.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.15.5

Risale al 2017 il rilascio da parte di WhatsApp di un proprio pacchetto di emoji su WhatsApp Beta per Android, ma a quanto pare il team del noto servizio di messaggistica istantanea ha intenzione di proporre una propria versione anche di altro. Il discorso è questo: il team di sviluppo di WhatsApp sta pianificando di introdurre la possibilità, per gli utenti, di impostare un avatar da usare durante le videochiamate e pare che questo piano sia in preparazione da diverso tempo: secondo quanto è emerso, infatti, i lavori interni su questa nuova funzione sarebbero in atto sin dallo scorso mese di marzo. Insomma, WhatsApp vorrebbe creare una propria versione di Memoji/Bitmoji e quest’oggi abbiamo finalmente la possibilità di mostrarvi come la funzione dovrebbe presentarsi agli occhi degli utenti.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sopra, con un futuro aggiornamento verrà introdotta una nuova opzione nella schermata della videochiamata, la quale consentirà di passare in maniera istantanea al proprio avatar. Allo stato attuale, un tap su “Switch to avatar” non produce alcun risultato, poiché la funzione è attualmente in sviluppo e il suo rilascio non dovrebbe avvenire in tempi particolarmente brevi.

Non è tutto, comunque, perché WhatsApp ha intenzione di consentire agli utenti di inviare gli avatar anche sotto forma di sticker, sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo. Ciascun utente potrà creare il proprio avatar personalizzato mediante la sezione dedicata “Avatar Editor”.

Le novità sugli avatar non riguardano soltanto WhatsApp per Android, anche gli utenti iOS le riceveranno. È bene ribadire, in ogni caso, che tutte le nuove funzioni descritte sono attualmente in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili per nessuno, neppure per gli utenti delle versioni Beta.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.