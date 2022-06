Il team di sviluppo di WhatsApp è costantemente al lavoro per migliorare la popolare app di messaggistica sotto tutti i punti di vista, incluso quello relativo alla sicurezza.

Proprio su questo aspetto verte la nuova funzionalità in via di sviluppo, portata alla luce dal portale specializzato WaBetaInfo: WhatsApp introdurrà presto, sia su Android che su iOS, un ulteriore livello di sicurezza durante la fase di accesso ad un account.

WhatsApp lavora per la sicurezza: in arrivo il doppio codice di verifica

Oltre a tutte le nuove funzionalità annunciate e rilasciate nelle ultime settimane, il team di sviluppo di WhatsApp continua ad arricchire la propria creatura di nuove funzionalità; alcune di queste, mirano a migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti.

Dopo avere avviato il rilasciato delle nuove impostazioni sulla privacy, che consentono di escludere alcuni contatti dalla visualizzazione delle nostre informazioni (novità di cui abbiamo parlato in occasione dell’aggiornamento 2.22.8.9 di WhatsApp Beta), e dell’estensione Code Verify per WhatsApp Web, che rileva automaticamente se il codice della versione di WhatsApp Web che si sta utilizzando sia stata o meno alterata, il team di sviluppo sta ora sviluppando una nuova funzionalità per migliorare la sicurezza dei propri utenti, chiedendo loro un doppio codice di verifica in fase di configurazione dell’account.

“Il numero +XXX-XXXXXXXX è già utilizzato per WhatsApp su un altro telefono. Per assicurarti che il tuo account sia sotto il tuo controllo, devi confermare un altro codice di verifica. Per maggiore sicurezza, devi attendere che il timer finisca prima di poter inviare il codice. Quando ricevi il codice, inseriscilo qui.”

La precedente schermata mostra, dunque, quello che succederà quando si tenta di registrare un numero di telefono, già associato ad un account WhatsApp e configurato su uno smartphone, su un altro smartphone: l’applicazione chiederà all’utente di inserire un ulteriore codice di verifica.

L’obiettivo è prevenire i furti di account

Con questa nuova misura di sicurezza, il team di WhatsApp spera di mettere una pezza alla piaga del furto degli account: sono molti, infatti, gli utenti che hanno sbadatamente regalato il codice di sicurezza a 6 cifre a malintenzionati che avevano l’unico obiettivo di impadronirsi dell’account del malcapitato.

Infatti, nonostante il primo tentativo di accesso a un account WhatsApp vada a buon fine, per completare la procedura sarà necessario inserire un ulteriore codice di 6 cifre: l’utente riceverà, sul proprio numero di telefono, un altro messaggio di testo che lo avvisa di un tentativo di accesso al proprio account; in questo modo tutti sapranno, direttamente da WhatsApp, che qualcuno sta tentando di accedere al proprio account e, si spera, non condivideranno il secondo codice di verifica, necessario per completare il processo.

Per WhatsApp si tratta di un primato: nessuna app di messaggistica istantanea, finora, aveva introdotto il supporto a questa funzionalità: come già detto, potrebbe rivelarsi una svolta nell’ottica di prevenzione del furto degli account, qualora l’utente non avesse abilitato la verifica in due passaggi.

Questa nuova funzionalità per la sicurezza è in via di sviluppo, pertanto non è al momento disponibile nemmeno a quegli utenti che installano l’ultima versione di WhatsApp Beta. Nelle prossime settimane emergeranno, sicuramente, novità al riguardo.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp

Per non rischiare di perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Se foste invece desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

