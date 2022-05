Dopo mesi di sviluppo, apparizioni saltuarie a bordo delle versioni beta e indiscrezioni, il giorno è finalmente giunto: le reazioni arrivano su WhatsApp! L’annuncio viene direttamente da Mark Zuckerberg, che ha anche svelato quali saranno quelle disponibili inizialmente. Combinazione, il fondatore di Facebook è in Italia proprio in queste ore e ha incontrato oggi il presidente Mario Draghi.

Le reazioni arrivano su WhatsApp: parola di Mark Zuckerberg

Il team di sviluppo di WhatsApp aveva annunciato ufficialmente le reazioni circa tre settimane fa insieme alle Community e ad altre novità per i gruppi, ma è direttamente Mark Zuckerberg a rivelare che la distribuzione parte da oggi. Disponibili all’interno dei gruppi, permetteranno agli utenti di esprimere un’opinione su un messaggio attraverso una semplice “faccina” (o se preferite, emoji).

Per il momento le reazioni sono sei: Like, Cuore, Risate, Sorpresa, Tristezza e Gratitudine (mani giunte). L’Amministratore Delegato di Facebook ha comunque confermato l’arrivo di ulteriori reazioni, ma senza sbilanciarsi su date o espressioni in particolare.

Probabilmente ci vorrà ancora qualche ora prima di iniziare a vedere le prime reazioni su WhatsApp. Non sappiamo se la novità sarà rilasciata lato server oppure se sarà distribuito un nuovo aggiornamento dell’app, ma nel dubbio potete verificare di avere a bordo del vostro smartphone l’ultima versione disponibile.

Come aggiornare WhatsApp

Per controllare di avere già installata l’ultima versione disponibile di WhatsApp o per aggiornare a una release più recente potete semplicemente seguire il badge qui sotto. Avete già avvistato le prime reazioni? Quanto stavate aspettando questa novità per l’app di messaggistica? Fateci sapere la vostra nel solito box in fondo.

