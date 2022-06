Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp l’enorme merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza complessiva che sia sempre più ricca.

Tra le novità che hanno impegnato gli sviluppatori vi sono anche quelle relative ai gruppi, che di recente si erano già arricchiti della possibilità di arrivare a includere in una chiamata fino a 32 persone.

Novità in vista per i gruppi di WhatsApp

Ad annunciare le novità è stato nelle scorse ore Will Cathcart su Twitter e riguardano sia gli utenti Android che quelli iOS: la più interessante è rappresentata dalla possibilità di silenziare persone specifiche durante una chiamata di gruppo, a cui si aggiunge anche la possibilità di inviare messaggi.

Ecco l’interfaccia della nuova funzionalità introdotta dagli sviluppatori (a sinistra):

In particolare, così come fa notare Cathcart, l’opzione per disattivare l’audio di determinate persone durante una chiamata può rivelarsi molto utile quando qualcuno dimentica di disattivare l’audio. Da notare, inoltre, che l’opzione per disattivare l’audio non è limitata alla persona che ha effettuato la chiamata, essendo disponibile per tutti i partecipanti.

L’altra novità introdotta è rappresentata da un comodo indicatore che consente di poter vedere più facilmente quando più persone si uniscono a chiamate di grandi dimensioni.

Le due nuove funzionalità sono già disponibili per tutti gli utenti con l’ultima versione stabile dell’applicazione.

Come provare le novità dell’app

Se desiderate provare in anteprima le novità studiate dagli sviluppatori, potete aderire al programma di test di WhatsApp Beta per Android sul Google Play Store (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installare manualmente uno dei vari file APK rilasciati quasi ogni giorno, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’applicazione seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione è disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

