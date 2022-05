Da poche ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, che giunge alla versione 2.22.11.16, e nasconde una novità legata alla funzionalità messaggi effimeri.

Sembra, infatti, che il team di sviluppo di WhatsApp stia lavorando a una nuova schermata introduttiva per la modalità sopracitata.

WhatsApp Beta 2.22.11.16: ecco le novità

Dopo la nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato testuali, il cui rilascio ai beta tester è iniziato in seguito all’arrivo della versione 2.22.11.13 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo di WhatsApp sta parallelamente continuando a lavorare per migliorare e completare la funzionalità messaggi effimeri.

Con la nuova versione 2.22.11.16 dell’app registriamo ulteriore passo in avanti per la funzionalità, che si aggiunge a quello messo in mostra con la versione beta 2.22.11.11 di qualche giorno fa, che nascondeva la possibilità di attivare i messaggi effimeri in più chat preesistenti in una volta sola.

Grazie al portale specializzato WaBetaInfo, scopriamo che WhatsApp introdurrà presto una nuova schermata introduttiva per i messaggi effimeri ma che, al momento, il tutto è ancora in fase di pieno sviluppo.

Come è possibile percepire dall’immagine, la schermata è indicativa ma molto distante da quella che effettivamente verrà poi distribuita, prima ai beta tester e poi globalmente. Sebbene le icone e la disposizione del testo potrebbero essere quelle pressoché definitive, la frase in latino “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit”, grande classico, è un chiaro indicatore che il team di sviluppo stia semplicemente facendo delle prove per una funzionalità non ancora pronta.

Per quanto possa risultare azzardato trarre delle conclusioni sulle indicazioni che ci può effettivamente fornire questa schermata, avendo seguito lo sviluppo passo dopo passo della funzionalità messaggi effimeri, possiamo provare a dare un minimo di interpretazione.

La certezza che la schermata riguardi i messaggi effimeri è dettata dal logo della funzionalità, riportato in alto; il “new” indica una novità, quindi una funzionalità non ancora rilasciata nemmeno ai beta tester; questa potrebbe (condizionale d’obbligo) essere la funzionalità nascosta nella versione 2.22.7.4 di WhatsApp Beta (rilasciata agli sviluppatori lo scorso marzo), ovvero la possibilità di mantenere dei messaggi all’interno di chat e gruppi anche dopo la scadenza temporale nonostante siano attivi i messaggi effimeri.

Delle tre icone presenti nella parte in basso, le prime due sono le classiche icone che in WhatsApp indicano i gruppi e l’invio di un messaggio; la terza icona, quella del segnalibro, potrebbe essere un ulteriore indicatore della possibilità di mantenere dei messaggi all’interno di chat singole e di gruppo anche dopo la scadenza temporale.

Dal momento che la funzionalità è in via di sviluppo, questa non sarà disponibile nemmeno a coloro che eseguono l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta ma verrà implementata dal team di WhatsApp tramite un aggiornamento futuro dell’app.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Nonostante la novità non sia disponibile nemmeno ai beta tester, è comunque possibile scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, iscrivendosi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

