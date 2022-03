Sebbene manchino ancora parecchi mesi al rilascio ufficiale della prossima versione di Android, andiamo a scoprire quali dispositivi Samsung Galaxy, smartphone e tablet, sono i candidati a ricevere il prossimo aggiornamento ad Android 13.

Negli ultimi tempi Samsung ha alzato sempre più l’asticella sulla quantità di aggiornamenti software rilasciati per i propri dispositivi, sia di fascia alta che non; già oltre 100 milioni di clienti Samsung, possono contare su un dispositivo aggiornato ad Android 12 e molti altri riceveranno presto l’aggiornamento alla One UI 4 basata ultima release software di Google attualmente disponibile.

Android 13 e Samsung: ecco su quali smartphone e tablet Galaxy arriverà

Nonostante la prima Developer Preview di Android 13 (rilasciata a febbraio) non sia giunta su alcun dispositivo Samsung Galaxy, è presumibile pensare che in occasione del rilascio dell’aggiornamento ad Android 13 verrà presentata una nuova versione dell’interfaccia One UI che, nell’ottica di continuità sulla nomenclatura, dovrebbe essere chiamata One UI 5.0.

Basandoci sulle politiche relative agli aggiornamenti adottate dal produttore sudcoreano, possiamo immaginare quali smartphone e tablet della serie Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento ad Android 13.

Smartphone Samsung Galaxy candidati a ricevere l’aggiornamento ad Android 13

Smartphone della serie Galaxy Z

Smartphone della serie Galaxy S

Smartphone della serie Galaxy Note

Smartphone della serie Galaxy A

Smartphone della serie Galaxy M

Smartphone della serie Galaxy F

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F23

Smartphone della serie Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover 5

Tablet Samsung Galaxy candidati a ricevere l’aggiornamento ad Android 13

Quando arriverà l’aggiornamento ad Android 13?

Per vedere ufficialmente il nuovo aggiornamento ad Android 13 ci sarà da aspettare (almeno) l’autunno. Samsung è stata parecchio tempestiva nell’aggiornare i propri prodotti ad Android 12 e immaginiamo che anche nel caso del prossimo aggiornamento alla One UI 5.0 con Android 13 le tempistiche possano essere le medesime.

