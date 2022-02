Il mese di marzo si avvicina sempre di più e segnerà l’arrivo di Android 12L Beta per i Google Pixel 6 e della MIUI 13 per tanti Xiaomi e Redmi, ma nella viva attualità ci sono numerosi aggiornamenti già in distribuzione per tanti smartphone Android e quelli di oggi sono per modelli tre brand: Samsung, OPPO e OnePlus.

Com’era già accaduto nei giorni addietro, anche la raccolta odierna comprende major update ad Android 12, patch di sicurezza mensili, versioni stabili e beta. Insomma, la carne al fuoco è tanta, andiamo a scoprire tutte le novità.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Note 10, Note 10+: le novità degli aggiornamenti

Partiamo da Samsung con cinque modelli e tutti in aggiornamento anche in Italia: gli ultimi top di gamma Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra; e gli ex flagship Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+.

Sono giorni estremamente caldi per Samsung Galaxy S22, S22+ (ecco la nostra recensione) e S22 Ultra (ecco la nostra recensione): proprio oggi sono ufficialmente partite le vendite in tutto il mondo e il primo aggiornamento è già arrivato per limare gli ultimi dettagli a vantaggio dei primi acquirenti. Ebbene, gli ultimi flagship di Samsung sono già futureproof sul piano software: come potete vedere dallo screenshot, è in distribuzione un aggiornamento da 811,19 MB che introduce le patch di sicurezza di marzo 2022. Dal momento che il mese di febbraio non è ancora terminato, neppure Google le ha ancora rilasciate, né tantomeno Samsung ne ha illustrato i dettagli sul proprio sito. Viste le dimensioni del file OTA, i bugfix e miglioramenti di stabilità segnalati nel changelog dovrebbero essere numerosi. Sebbene non se ne faccia espressa menzione, la speranza è che l’update contenga anche il fix per il problema segnalato nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, anche in Italia è arrivato il major update ad Android 12 e alla One UI 4 che vi avevamo segnalato nei giorni scorsi. La versione firmware è la N970FXXU7GVA5, ma le patch di sicurezza sono ferme a gennaio 2022. Per le novità, vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

OPPO Reno4 e Reno4 Pro: le novità degli aggiornamenti

OPPO ha appena annunciato la nuova serie di punta composta da Find X5, Find X5 Pro (ecco la nostra anteprima) e Find X5 Lite — senza dimenticare OPPO Pad —, ma non ha trascurato il lavoro sugli aggiornamenti alla ColorOS 12 con base Android 12.

Pochi giorni fa quattro modelli si erano aggiunti alla lista e adesso è partito il programma beta per OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro. Ecco tutti i dettagli:

per OPPO Reno4 Pro ci sono 5.000 posti in India e altrettanti in Indonesia, le iscrizioni chiuderanno il 2 marzo ed è richiesta la versione firmware C.42/C.43.

ci sono 5.000 posti in India e altrettanti in Indonesia, le iscrizioni chiuderanno il 2 marzo ed è richiesta la versione firmware C.42/C.43. per OPPO Reno4 ci sono 5.000 posti in Indonesia, le iscrizioni chiuderanno il 2 marzo ed è richiesta la versione firmware C.23/C.24.

OnePlus 9R, 8, 8 Pro, 8T, Nord 2 5G: le novità degli aggiornamenti

I modelli OnePlus in questa raccolta sono diversi e per giunta alcuni compaiono due volte, facciamo chiarezza.

Cina

Solo in Cina, dove gli smartphone OnePlus hanno abbracciato la ColorOS, OnePlus 9R sta ricevendo la versione 12 stabile con base Android 12. Stando al post di annuncio, è richiesta la versione firmware A.15 per procedere. Il produttore segnala anche un bug con la schermata di blocco in presenza di numerose notifiche, insomma non il massimo della stabilità per una “Stable”.

Stable

Per quanto riguarda il canale stabile:

Beta

Nel ramo Beta, OnePlus 8, 8 Pro e 8T ottengono la OxygenOS 12 Open Beta 1. Maggiori dettagli e link per il download a questo link e a questo link. Intanto ecco il changelog completo:

System Optimized desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers

Dark mode Dark mode now supports three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf New additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read Newly added Earphone Control Card with Bluetooth earphone one-click adjustment Newly added access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc Newly added OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at your health stats

Work Life Balance Work Life Balance feature is now available to all users, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings WLB 2.0 now supports automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery Gallery now allows you to switch between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD Canvas AOD brings you new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals Newly added multiple brushes and strokes and support for color adjustment Optimized software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures



Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Note 10, Note 10+, OPPO Reno4, Reno4 Pro, OnePlus 9R, 8, 8 Pro, 8T, Nord 2 5G

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per gli OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

