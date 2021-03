OnePlus, per i suoi smartphone, è costantemente impegnato nello sviluppo di due sistemi operativi simili ma differenti: i paesi fuori dalla Cina, come l’Italia, utilizzano OxygenOS; tutti gli altri utenti residenti in Cina, invece, utilizzano smartphone muniti di HydrogenOS. La differenza principale fra le due personalizzazioni Android è che la versione commercializzata al di fuori della Cina dispone delle app e dei servizi Google (GMS).

HydrogenOS sarà ritirato entro pochi giorni

Come riportano i colleghi di XDA, l’azienda ha pubblicato un importante avviso circa il futuro sviluppo di HydrogenOS. Stando a quanto comunicato, veniamo a conoscenza che OnePlus ha intenzione di interrompere lo sviluppo di HydrogenOS. Il sito web ufficiale cinese di HydrogenOS verrà chiuso il 24 marzo, mentre a partire dal 1° aprile toccherà ai server OTA presenti in Cina.

Per chi non l’avesse ancora intuito, si tratta della fine definitiva di HydrogenOS per i dispositivi OnePlus commercializzati in Cina, il cui posto verrà invece preso da ColorOS di OPPO. Nel gruppo di discussione non si sono fatti attendere i commenti di molti utenti contenti del cambio – sembra che ColorOS supporti meglio la lingua cinese -, e di chi invece preferisce l’aspetto stock della HydrogenOS.

Al momento non sono in programma cambiamenti per quanto riguarda lo sviluppo di OxygenOS, sempre che l’arrivo di ColorOS non serva da trampolino di lancio per mandare in pensione la personalizzazione Android di OnePlus.