Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A52, Note 20, S20, OnePlus Nord e altri

L’ultimo fine settimana del mese di gennaio è ricco di aggiornamenti software per una lunga lista di smartphone Android e, al netto di un paio di OnePlus, è l’ennesimo dominio di Samsung. Tra major update ad Android 12, patch di sicurezza mensili recenti e addirittura in anticipo, modelli di fascia media e top di gamma di varie serie e generazioni, anche questa volta la carne al fuoco è tanta, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprire le novità di questi nuovi update.

Samsung Galaxy A52, Note 20, Note 10, Note 9, S20, S10: le novità degli aggiornamenti

Riportare nel titolo la lista di tutti i modelli Samsung che trovano posto in questa quotidiana raccolta di aggiornamenti software sarebbe stato praticamente impossibile, al suo interno infatti figurano: Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S10 5G e Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Partiamo da Samsung Galaxy A52 non 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), che il giorno dell’Epifania aveva iniziato a ricevere il major update del momento e da pochi giorni ha compiuto anche in Italia il salto ad Android 12 e alla One UI 4.0. L’unica piccola pecca di quell’aggiornamento erano le patch di sicurezza non allo stato dell’arte (c’erano quelle di dicembre 2021), ma Samsung vi ha già posto rimedio: come potete vedere dallo screenshot riportato, l’apprezzato medio di gamma sta già ricevendo in Italia un altro update, che contiene proprio la SMR (Security Maintenance Release) di gennaio 2022.

Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ erano rimasti un po’ al palo nei primi giorni del mese, quando avevano dovuto accontentarsi delle sole patch mensili, ma adesso si uniscono alla lunga lista di smartphone Samsung dotati di Android 12 e della One UI 4.0. Il file OTA da 2310MB porta la versione firmware N97*FXXU7GVA5 comprensiva anche delle patch di sicurezza di questo mese. Come si evince dalla sconfinata galleria seguente, il changelog è molto corposo e, tra le altre, si segnalano novità per: tavolozza dei colori, privacy, tastiera Samsung, schermata home, schermata di blocco, fotocamera, galleria, editor di foto e video, Emoji AR, condivisione, Calendario, Internet Samsung, Assistenza dispositivo, Bixby routine, accessibilità e tanto altro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra prova completa a bordo di Galaxy S21 Ultra. Il roll out è già in corso in Europa.

Samsung Galaxy S10 5G e Samsung Galaxy S10 Lite si uniscono al resto della serie S10 e ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2022. Il secondo sta ricevendo la versione G770FXXS6FVA1 in Russia e Spagna, il secondo la versione G977BXXUBGVA4 in Italia, Germania, Paesi nordici, Spagna, Svizzera e UK. Lo stesso aggiornamento arriva anche sul meno recente Samsung Galaxy Note 9 negli USA, con versione N960USQS9FVA1 per il modello brandizzato e versione N960U1UES9FVA1 per quello sbloccato.

Con le serie Galaxy S20 e Note 20 al completo, Samsung anticipa di nuovo tutti (persino Google) e rilascia le patch di sicurezza del mese successivo prima della fine di quello precedente: la SMR di febbraio 2022 (di cui ovviamente non sono ancora presenti i dettagli sul sito ufficiale) è in distribuzione in Europa. Il file OTA per gli S20 pesa 840 MB e porta la versione G98**XXUDEVA9, quello per i Note 20 pesa 865 GB e introduce la N98**XXU3EVA9.

OnePlus Nord, 9R: le novità degli aggiornamenti

Proprio ieri vi abbiamo parlato di come il futuro di OnePlus passerà attraverso un OS unificato con OPPO, intanto il presente è fatto ancora della OxygenOS, che adesso — come annunciato sul forum qui e qui — si sta aggiornando su OnePlus Nord e OnePlus 9R.

OnePlus Nord (qui nel nostro confronto col successore e altri concorrenti) riceve la OxygenOS 11.1.8.8 con le patch di sicurezza di gennaio 2022. Ecco il changelog:

System Improve system stability Updated Android security patch to 2022-01



OnePlus 9R riceve le stesse identiche novità con la Oxygen OS 11.2.7.7. Ecco il changelog:

System Improved system stability Updated Android security patch to 2022-01



Come aggiornare Samsung Galaxy A52, Note 20, Note 10, Note 9, S20, S10, OnePlus Nord e 9R

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.