Sembra che la serie Galaxy S22 di Samsung, presentata all’inizio del mese dal produttore sudcoreano, stia ricevendo il primo aggiornamento software, in prossimità delle spedizioni dei primi pre-ordini.

È quindi ipotizzabile che ai primi fortunati, al primo avvio del nuovo smartphone, compaia subito una notifica che indichi la presenza di questo aggiornamento.

Stando a quanto riportato dall’affidabilissimo portale Sammobile, l’aggiornamento riguarda tutti e tre gli smartphone della nuova serie, Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, già recensiti su queste pagine.

I dettagli di questo primo aggiornamento per la serie Galaxy S22

L’aggiornamento, al momento in distribuzione in paesi come Afghanistan ed Egitto, porta la versione del firmware alla S90xEXXU1AVB3 e dovrebbe contenere ottimizzazioni generali e la patch di sicurezza di Febbraio 2022 (che, secondo quanto comunicato da Samsung, andava a risolvere oltre 60 vulnerabilità legate a privacy e sicurezza).

Tale aggiornamento verrà, probabilmente, esteso ad altri paesi nei prossimi giorni e non è da escludere che molti smartphone verranno spediti con tale aggiornamento già preinstallato.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento software, che come detto al momento sembra ancora circoscritto ad alcuni paesi, basterà accedere alle “Impostazioni”, cercare la sezione “Aggiornamenti software” e cliccare su “Scarica e installa”.

