Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni, OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro sono stati presentati ufficialmente durante l’evento di oggi. Si tratta dei nuovi flagship del produttore cinese: oltre a confermare la collaborazione con Hasselblad vociferata negli ultimi giorni, i nuovi arrivati portano al debutto l’attesa NPU proprietaria MariSilicon X. Scopriamo insieme tutti i dettagli, compresi prezzi e date di uscita per l’Italia.

OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro ufficiali: specifiche tecniche e funzionalità

La OPPO Find X5 Series punta molto su diversi aspetti, dal design (che unisce stile Space Age e classicità) al Bionic Display a 120 Hz, dalla connettività 5G alle novità portate dalla ColorOS 12.

Partendo proprio dallo schermo, OPPO Find X5 Pro offre un pannello LTPO da ben 6,7 pollici a risoluzione WQHD+, con refresh rate dinamico fino a 120 Hz, luminosità di picco di 1300 nit, touch sampling rate di 1000 Hz, certificazione HDR10+ e uno screen-to-body ratio del 92,7%. Il display può passare da 1 a 120 Hz in base al tipo di utilizzo, gestendo le performance con un occhio all’efficienza energetica: non sempre è infatti necessario offrire 120 Hz. Grazie all’Ultra Vision Engine, il pannello può inoltre procedere all’upscaling dei contenuti a 720p e a 1080p per sfruttare al massimo la risoluzione, ricreando immagini a 2160p in combinazione con il supporto HDR10 e HDR10+.

Il cuore dei nuovi smartphone è firmato Qualcomm: OPPO Find X5 dispone del SoC Snapdragon 888, mentre Find X5 Pro si spinge fino allo Snapdragon 8 Gen 1. Quest’ultimo, con processo produttivo a 4 nm, offre performance del 30% superiori lato GPU e una migliore efficienza energetica (del 25%) rispetto alla precedente generazione. Non manca naturalmente il supporto alla connettività 5G: grazie al sistema 360° Smart Antenna 3.0 di OPPO, lo smartphone è in grado di selezionare in modo intelligente l’antenna migliore in base alle prestazioni del segnale.

La potenza del chip Qualcomm viene tenuta a bada da un sistema di raffreddamento multilivello, che include un’ampia camera di vapore sia per il SoC sia per la batteria, una pellicola di grafene 3D che copre scheda madre e bobina di ricarica e un sottilissimo strato ulteriore che “protegge” lo schermo e il display IC. Tutto questo contribuisce a tenere sotto controllo le temperature non solo durante l’utilizzo, ma anche durante la ricarica (80 W cablata e fino a 50 W wireless).

La ricarica SuperVOOC Flash cablata da 80 W permette di ricaricare fino al 50% OPPO Find X5 Pro in soli 12 minuti, mentre la AirVOOC wireless da 50 W impiega 47 minuti per una ricarica completa. La batteria a doppia cella del modello Pro è da 5000 mAh e può contare sulla tecnologia Battery Health Engine: il numero di cicli di ricarica è stato “raddoppiato” a 1600, e offre una durata di vita di circa 2 volte rispetto agli standard del settore.

Guidato da due sensori Sony IMX766 e da MariSilicon X, il comparto fotografico può offrire video in notturna a risoluzione 4K con fotocamera principale e ultra-grandangolare. La Imaging NPU di OPPO a 6 nm mette a disposizione 18 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), con un’efficienza energetica pari a 11,6 TOPS per watt e un innovativo sottosistema di memoria dedicato tera-bps, che consente di fare un pieno uso della potenza di calcolo senza limitazioni di memoria. L’ISP permette di girare video HDR a 20-bit, con 120 db di gamma dinamica (più di 4 volte superiore rispetto a OPPO Find X3 Pro), con un contrasto di 1.000.000:1.

Il modello Pro porta al debutto anche la prima stabilizzazione ottica (OIS) dell’immagine a cinque assi a livello mobile. Il produttore sostiene che lo smartphone possa contare su una stabilizzazione di livello professionale, con sensor-shift a 3 assi, lens-shift OIS a 2 assi e anti-shake di tre gradi. Combinato con gli appositi algoritmi, questo sistema permette di catturare azioni in movimento senza preoccupazioni, con filmati stabili, accurati e di qualità.

Con Find X5 Pro OPPO ha inoltre introdotto un sensore spettrale a 13 canali in sostituzione di quello RGBCW a 5 canali, in modo da rilevare con maggiore precisione lo spettro dei colori delle varie scene. Le fotocamere sono dunque in grado di restituire scatti con una migliore riproduzione dei colori, una pelle più naturale nei ritratti e maggiori dettagli. Per quanto riguarda la calibrazione dei colori la casa cinese ha lavorato con il partner Hasselblad.

I selfie possono contare sul sensore IMX709 di Sony, che sfrutta una matrice di subpixel RGBW per migliorare la quantità di luce catturata del 60%. Nel caso ci sia bisogno di più “spazio”, lo smartphone è in grado di passare automaticamente da un angolo di 80° a uno di 90°, per non lasciare fuori nessuno.

Ecco le schede tecniche complete di OPPO Find X5 e Find X5 Pro. Abbiamo usato il grassetto per aiutarvi a distinguere subito le principali differenze.

Scheda tecnica OPPO Find X5

display OLED da 6,55 pollici Full-HD+ (2400 x 1800) a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con Imaging NPU MariSilicon X

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP (f/1.8) con OIS, ultra-grandangolare IMX766 da 50 MP (f/2.2, 110° FoV), tele da 13 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore con sensore IMX615 da 32 MP (f/2.4, 81° FoV)

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos, sensore d’impronte

batteria da 4800 mAh con ricarica SuperVOOC da 80 W (cablata) e AirVOOC da 30 W (wireless)

Android 12 con ColorOS 12.1

dimensioni: 160,3 x 72,6 x 8,7 mm, peso di 196 g

Scheda tecnica OPPO Find X5 Pro

display AMOLED LTPO da 6,7 pollici WQHD+ (3216 x 1440) a 120 Hz

da (3216 x 1440) a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Imaging NPU MariSilicon X

con Imaging NPU MariSilicon X 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

di RAM e 256 GB di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP (f/1.7) con OIS a 5 assi , ultra-grandangolare IMX766 da 50 MP (f/2.2, 110° FoV), tele da 13 MP (f/2.4)

, ultra-grandangolare IMX766 da 50 MP (f/2.2, 110° FoV), tele da 13 MP (f/2.4) fotocamera anteriore con sensore IMX709 RGBW da 32 MP (f/2.4, 90° FoV)

RGBW da 32 MP (f/2.4, 90° FoV) connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos, sensore d’impronte, certificazione IP68 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere batteria da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC da 80 W (cablata) e AirVOOC da 50 W (wireless)

con ricarica SuperVOOC da 80 W (cablata) e AirVOOC da (wireless) Android 12 con ColorOS 12.1

dimensioni: 163,7 x 73,9 x 8,5 mm, peso di 218 g

La ColorOS 12.1 è basata su Android 12 e offre tante funzionalità interessanti. A bordo abbiamo Privacy Dashboard, per tenere sempre sotto controllo i permessi forniti ad app e servizi, gli indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, la possibilità di sfruttare la posizione approssimativa (in modo da non far sapere esattamente dove ci si trova) e non solo.

Il multitasking fa passi avanti con Multi-Screen Connect, che consente di lavorare senza problemi su diversi dispositivi: è possibile trasmettere lo schermo del telefono al PC Windows per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notifiche, condividere dati, sfruttare il PC per lavorare sui file archiviati sul Find X5 o inviare messaggi.

L’avanzato algoritmo di acquisizione del volto utilizza 77 punti caratteristici del viso e più di 200 elementi stilistici per ricreare una versione stilizzate dell’utente: si chiamano Omoji e offrono tantissime possibilità di personalizzazione.

Design di OPPO Find X5 e Find X5 Pro

La OPPO Find X5 Series vanta un’estetica futuristica, con un design dalle linee moderne e pulite. Il modello Pro mette a disposizione un vetro Gorilla Glass Victus a proteggere il display e una scocca posteriore in vera ceramica che richiede 168 ore per essere costruita e ricrea una superficie due volte più dura del vetro. Sono in tutto 45 i processi necessari per la creazione di questa ceramica curva, e la tecnologia di intaglio a freddo CNC crea luci e ombre molto particolari. Rispetto al modello “normale”, il Pro offre la certificazione IP68 contro acqua e polvere e integra il modulo fotografico con una elegante curvatura, che va a fonderlo con il resto della scocca.

OPPO Find X5 arriva con una finitura premium in vetro con texture opaca pensata per “resistere” alle ditate: la grana fine ricrea una lucentezza quasi setosa (per usare le parole della casa cinese) e gioca con la luce. Due le colorazioni previste per entrambi i modelli, nera e bianca (quest’ultima con modulo fotografico a contrasto nella versione non “Pro”).

Frontalmente i due nuovi smartphone Android sono praticamente identici: abbiamo cornici molto sottili soprattutto su tre lati, mentre in quello inferiore si può notare un bordo leggermente più spesso. Come si può vedere nelle immagini, in alto a sinistra prende posto la fotocamera anteriore, integrata con un piccolo foro.

A livello di dimensioni, OPPO Find X5 Pro è naturalmente più ingombrante con i suoi 163,7 x 73,9 x 8,5 mm (peso di 218 g): questo a causa di una diagonale più ampia del display. Find X5 è dunque un po’ più compatto e si ferma a 160,3 x 72,6 x 8,7 mm, con un peso di 196 g.

Prezzi e uscita di OPPO Find X5 e Find X5 Pro

OPPO Find X5 e Find X5 Pro saranno disponibili all’acquisto in Italia nei prossimi giorni al prezzo consigliato di rispettivamente 999,99 e 1299,99 euro. Dal 2 marzo al 24 aprile 2022 sarà possibile ricevere inclusi nel prezzo alcuni prodotti dell’ecosistema:

acquistando OPPO Find X5 Pro si riceverà OPPO Enco X, OPPO Watch Free, Wireless base 50W e una cover, per un valore totale di 406 euro

acquistando OPPO Find X5 si riceverà OPPO Enco X, OPPO Watch Free e una cover, per un valore totale di 327 euro

Coloro che acquisteranno gli smartphone sull’OPPO Store ufficiale, sia in preordine dal 25 febbraio al 17 marzo sia acquistandoli dal 17 marzo al 24 aprile, avranno in aggiunta la possibilità di partecipare a un’esclusiva masterclass di fotografia tenuta dal fotografo Paolo Raeli e potranno sfruttare il nuovo servizio Trade In. Quest’ultimo permetterà di ottenere una valutazione del vecchio smartphone fino a 750 euro. E non è ancora finita: per i preordini sull’OPPO Store tra il 25 febbraio e il 17 marzo è previsto un voucher fino a un valore di 100 euro della durata di 12 mesi.

