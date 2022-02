Il team di sviluppatori di Xioami continua a lavorare al rilascio dell’aggiornamento che porta MIUI 13, l’interfaccia personalizzata del produttore basata su Android 12, sui vari smartphone dell’azienda e nelle prossime settimane darà il via al roll out per una seconda serie di dispositivi.

In particolare, stando a quanto reso noto dal colosso cinese, i device compresi in questa seconda serie sono 13 e il rilascio dell’update è in programma entro la fine del mese di marzo.

Questi sono i prossimi smartphone di Xiaomi e Redmi a ricevere MIUI 13

I modelli che riceveranno la versione stabile MIUI 13 in questo secondo lotto includono:

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi Note 10

Xiaomi Civi

Ricordiamo che tra le novità introdotte con MIUI 13 vi sono importanti miglioramenti in termini di fluidità dell’interfaccia, tanto che il team di Xiaomi sostiene che l’aumento della fluidità rispetto alla precedente versione più spingersi in un range che va dal 15% al 52%. In sede di presentazione della nuova interfaccia, Xiaomi ci ha tenuto in modo particolare a mettere in risalto questo aspetto, sottolineando come il suo team di sviluppatori abbia lavorato al miglioramento della fluidità almeno sei mesi.

Il colosso cinese ha anche messo in evidenza che MIUI 13 ha le potenzialità per restare un’interfaccia estremamente fluida per molto tempo, tanto da spingersi a sostenere che dopo 3 anni di utilizzo di questo sistema le prestazioni di lettura e scrittura peggiorano di appena il 5%. Staremo a vedere se le aspettative di Xiaomi saranno effettivamente rispettate.

Infine, tra le più importanti novità di MIUI 13 vi è il miglioramento della privacy, incluso un sistema di protezione dalle frodi elettroniche.

