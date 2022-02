OPPO si sta dando da fare per portare la rinnovata ColorOS 12 con base Android 12 su un numero sempre più ampio di modelli e, per farlo, sta curando per ciascuno delle versioni beta: quest’oggi tocca a OPPO F17 Pro, OPPO F19 Pro, OPPO Reno4 F, OPPO Reno5 F.

OPPO F17 Pro, F19 Pro, Reno4 F, Reno5 F: ColorOS 12 Beta

OPPO ha tenuto fede a quanto promesso all’inizio del mese e per tutti e quattro i modelli elencati la comunicazione dell’arrivo della build Android 12 x ColorOS 12 Beta Version nell’ambito di un programma beta dedicato è arrivato attraverso il forum ufficiale (qui, qui, qui e qui).

Per tutte le novità della nuova release della ColorOS, vi rimandiamo alla nostra anteprima video. In questa sede diamo priorità ai dettagli dei quattro update in distribuzione:

OPPO F17 Pro : il programma beta è attualmente attivo in India, i posti disponibili sono 2500 . Il programma è aperto dal 22 febbraio 2022 e gli utenti la riceveranno entro 3 giorni lavorativi dall’iscrizione avvenuta con successo. Versione firmware richiesta: C.34.

: il programma beta è attualmente attivo in India, i posti disponibili sono . Il programma è aperto dal 22 febbraio 2022 e gli utenti la riceveranno entro 3 giorni lavorativi dall’iscrizione avvenuta con successo. Versione firmware richiesta: C.34. OPPO F19 Pro : il programma beta è attualmente attivo in India, i posti disponibili sono 2500 . Il programma è aperto dal 22 febbraio 2022 e gli utenti la riceveranno entro 3 giorni lavorativi dall’iscrizione avvenuta con successo. Versione firmware richiesta: A.28/A.29.

: il programma beta è attualmente attivo in India, i posti disponibili sono . Il programma è aperto dal 22 febbraio 2022 e gli utenti la riceveranno entro 3 giorni lavorativi dall’iscrizione avvenuta con successo. Versione firmware richiesta: A.28/A.29. OPPO Reno4 F : il programma beta è attualmente attivo in Indonesia, i posti disponibili sono 2500 . Il programma è aperto dal 22 febbraio 2022 e gli utenti la riceveranno entro 3 giorni lavorativi dall’iscrizione avvenuta con successo. Versione firmware richiesta: C.34.

: il programma beta è attualmente attivo in Indonesia, i posti disponibili sono . Il programma è aperto dal 22 febbraio 2022 e gli utenti la riceveranno entro 3 giorni lavorativi dall’iscrizione avvenuta con successo. Versione firmware richiesta: C.34. OPPO Reno5 F: il programma beta è attualmente attivo in Indonesia, i posti disponibili sono 2500. Il programma è aperto dal 22 febbraio 2022 e gli utenti la riceveranno entro 3 giorni lavorativi dall’iscrizione avvenuta con successo. Versione firmware richiesta: A.27/A.29.

Dal momento che si tratta di build beta, non viene garantita l’assenza di bug, inoltre tra i problemi noti che potrebbero presentarsi troviamo: una bassa probabilità che l’aggiornamento non vada a buon fine e il dispositivo continui e riavviarsi; una bassa probabilità che l’AOD non sia completo.

Come aggiornare OPPO F17 Pro, F19 Pro, Reno4 F, Reno5 F

Nessuno degli aggiornamenti descritti, come detto, è destinato all’Europa, comunque il percorso per cercarli manualmente è “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.

