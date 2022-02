Ci siamo, attraverso un comunicato stampa Samsung annuncia da oggi la disponibilità della nuova serie Galaxy S22 in vari mercati del mondo tra cui Europa, Nord America e Corea del Sud; vi abbiamo già riportato i sorprendenti risultati in termini di preordini dei nuovi nati del colosso coreano, oggi vediamo dove è possibile acquistarli e con quali promozioni.

Samsung dà il via alle vendite della serie Galaxy S22

I dispositivi sono disponibili all’acquisto da oggi presso i principali store, fisici e online, e ovviamente tramite il sito ufficiale Samsung. Su quest’ultimo, dirigendovi qui e qui, fino al 10 marzo, è attiva una promozione grazie alla quale, sia per l’acquisto di Galaxy S22/S22+ che per Galaxy S22 Ultra, avrete a disposizione i seguenti vantaggi:

Galaxy Buds Pro in omaggio

100 euro di sconto immediato

Possibilità di permutare un vecchio dispositivo con la possibilità di ricevere una valutazione fino a 750 euro

I prezzi ufficiali partono da 879 euro per Galaxy S22 8/128 GB, 1079 euro per Galaxy S22+ sempre in versione 8/128 GB, per arrivare a 1279 euro per Galaxy S22 Ultra nella configurazione 8/128 GB.

I dispositivi, come già detto sono disponibili presso i principali rivenditori, ovvero:

Amazon

Unieuro

MediaWorld

Euronics